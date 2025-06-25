Компенсация за некачественный газ для украинцев — кто заплатит в 2025 году

Газовая конфорка. Фото: УНИАН

Украинцы должны получать качественный газ, иначе Оператор "Газораспределительных сетей" (ГРС) будет выплачивать потребителям компенсацию. Кроме того, если экспертиза выяснит, что украинцам поставляли газ, который не соответствовал стандартам качества, людям пересчитают суммы в платежках.

Компенсация за поставку некачественного газа — детали

Как говорится в материале издания ГазПравда, также оператор ГРМ должен следить за круглосуточным доступом к газораспределительной системе и передачи надлежащих объемов природного газа.

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"Следующая обязанность логически связана с основной. Если оператор должен обеспечить доставку газа надлежащего качества, то он же должен и платить компенсацию в случае несоответствия качества природного газа", — говорится в сообщении.

Итак, если потребитель газа получал некачественный ресурс, оператор ГРМ должен пересчитать ему объемы распределенного природного газа и предоставить соответствующую денежную компенсацию. Но для этого нужно, чтобы давление и/или качество природного газа не соответствовало параметрам, которые определены в Кодексе газораспределительных систем.

Основной показатель качества природного газа — это теплота сгорания (калорийность) топлива. По государственным стандартам, показатель должен быть на уровне не менее 7 600 ккал/куб.м.

Проверка давления или качественных показателей "голубого топлива" происходит после того, как потребитель подаст письменное заявление. Представитель ГРМ должен приехать в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности в согласованное с потребителем время.

"Но злоупотреблять этой обязанностью оператора ГРМ не нужно. Если Ваше подозрение окажется необоснованным и показатели потребленного газа будут в пределах нормы, то компенсировать расходы, которые понес оператор на проведение физико-химического анализа, будете именно вы", — отмечается в материале.

При этом у потребителя есть право за свой счет инициировать проведение анализа физико-химических показателей природного газа в альтернативной химлаборатории.

Ранее стало известно, что Международный трибунал обязал российский Газпром выплатить 1,37 миллиарда долларов украинскому Нафтогазу. Это деньги за потребленный газ в рамках принципа take or pay, которые россияне отказывались платить. Узнавайте также, изменятся ли тарифы на свет, газ и воду в июле 2025 года.