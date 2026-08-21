Українцям скасовують пільги: які дані потрібні ПФУ

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України (ПФУ) наділений правом скасовувати призначені пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКП), якщо їх отримувачі своєчасно не оновлюють дані у Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Українцям пояснили у яких випадках і коли необхідно подавати заяву про внесення змін.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Коли є загроза втрати пільг на послуги ЖКГ

За інформацією Пенсійного фонду, низка категорій громадян в Україні мають право на пільги, що гарантують знижку від 25% до 100% на оплату комунальних послуг навіть під час воєнного стану. Серед основних категорій пільговиків:

Учасники бойових дій (УБД) — надають знижку 75%; Громадяни з інвалідністю внаслідок війни — до 100% залежно від групи; Члени родин загиблих чи померлих захисників — 50% знижки на комуналку; Чорнобильці (1, 2 категорія) — 50% на оплату комунпослуг; Багатодітні родини, дитбудинки сімейного типу — 50% знижки; Пенсіонери в сільській місцевості (колишні працівники культури, освіти, медицини та фармації) — до 100% знижки.

У 2026 році пільги надаються за умови, що середньомісячний дохід родини на одну особу не перевищує податкової соціальної пільги. Для УБД рівень доходу родини не впливає на призначення допомоги.

Водночас є інші обмеження, які можуть загрожувати втратою пільг. Як пояснили у ПФУ, якщо будь-які дані, внесені до Реєстру, зазнали змін і потребують оновлення, то пільговик зобов'язаний сповістити про це орган фонду та подати заяву щодо внесення відповідних змін.

Подавати заяви щодо внесення оновлень потрібно за таких обставин:

зміни прізвища/власного імені/по батькові;

оформлення нового паспорта/іншого документа, що посвідчує особу;

зміни ідентифікаційного фонду (у випадках, що передбачені законодавством);

зміни адреси зареєстрованого місця проживання/фактичного місця проживання;

зміни адреси, за якою надано пільги на комунальні послуги;

зміни складу родини, на яких поширюються пільги (народження дитини/одруження/розірвання шлюбу);

зміни персональної інформації членів родини, на яких поширене право на пільги;

оформлення нового документа, що дає право на пільги/зміни категорії пільговика;

поява інших змін у даних, які містяться в Реєстрі.

Як подати заяву та які відведено терміни

У ПФУ зауважили, що на подання заяви про відповідні зміни відведено 30 календарних днів з дати їх появи. Це можна зробити таким чином:

особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду;

поштою, надіславши документ на адресу відділення фонду;

онлайн — через портал е-послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд", через портал "Дія".

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