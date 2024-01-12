Гранты на бизнес — кто и как может получить до 250 тыс. грн

Украинцам еще доступны гранты до 250 тыс. грн — куда обращаться и какие условия
Украинские предприниматели по грантовой программе "Власна справа" могут получить средства на поддержку бизнеса. Сейчас доступны микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен.
Об этом говорится в материалах правительства.
Кому доступны микрогранты по программе "Власна справа"
По условиям программы, оформить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта. Деньги будут предоставлены, если будет создано одно-два рабочих места в зависимости от размера гранта.
Подавать заявки на гранты могут начинающие, ФЛП, юридические лица:
- важно, чтобы они не находились и не вели хозяйственную деятельность на оккупированных территориях;
- не осуществляли хозяйственной деятельности в России;
- чтобы лица или компании не находились под санкциями;
- отсутствовали возбужденные дела о банкротстве;
- отсутствовали решения суда за коррупционные дела;
- не было долга перед госбюджетом.
Как предпринимателям зарегистрироваться на гранты
Все желающие принять участие в грантовой программе "Власна справа" могут подавать заявки онлайн. Для этого нужно:
- пройти регистрацию или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія (путем BankID/электронной подписи). Физлица-предприниматели или компании могут зайти через ключ ФЛП или руководителя юрлица из ЕГРПОУ предприятия;
- заполнить онлайн-заявку;
- прикрепить бизнес-план. Пример представлен по ссылке;
- подписать электронной подписью и отправить.
Проконсультироваться по программе можно в офисах Ощадбанка.
Куда можно потратить деньги
Средства разрешается потратить на:
- закупку нового оборудования;
- приобретение сырья;
- плату за аренду (доля в 25% от гранта);
- взять оборудование в лизинг.
Что еще стоит знать
Напомним, Налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).
Также мы писали о том, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.
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