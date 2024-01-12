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Украинцам еще доступны гранты до 250 тыс. грн — куда обращаться и какие условия

12 января 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гранты на бизнес — кто и как может получить до 250 тыс. грн
Пачка гривен. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские предприниматели по грантовой программе "Власна справа" могут получить средства на поддержку бизнеса. Сейчас доступны микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Кому доступны микрогранты по программе "Власна справа"

По условиям программы, оформить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта. Деньги будут предоставлены, если будет создано одно-два рабочих места в зависимости от размера гранта.

Подавать заявки на гранты могут начинающие, ФЛП, юридические лица:

  • важно, чтобы они не находились и не вели хозяйственную деятельность на оккупированных территориях;
  • не осуществляли хозяйственной деятельности в России;
  • чтобы лица или компании не находились под санкциями;
  • отсутствовали возбужденные дела о банкротстве;
  • отсутствовали решения суда за коррупционные дела;
  • не было долга перед госбюджетом.

Как предпринимателям зарегистрироваться на гранты

Все желающие принять участие в грантовой программе "Власна справа" могут подавать заявки онлайн. Для этого нужно:

  • пройти регистрацию или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія (путем BankID/электронной подписи). Физлица-предприниматели или компании могут зайти через ключ ФЛП или руководителя юрлица из ЕГРПОУ предприятия;
  • заполнить онлайн-заявку;
  • прикрепить бизнес-план. Пример представлен по ссылке;
  • подписать электронной подписью и отправить.

Проконсультироваться по программе можно в офисах Ощадбанка.

Куда можно потратить деньги

Средства разрешается потратить на:

  • закупку нового оборудования;
  • приобретение сырья;
  • плату за аренду (доля в 25% от гранта);
  • взять оборудование в лизинг.

Что еще стоит знать

Напомним, Налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).

Также мы писали о том, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.

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