Гранты на бизнес — кто и как может получить до 250 тыс. грн

Пачка гривен. Фото: NBU

Украинские предприниматели по грантовой программе "Власна справа" могут получить средства на поддержку бизнеса. Сейчас доступны микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Кому доступны микрогранты по программе "Власна справа"

По условиям программы, оформить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта. Деньги будут предоставлены, если будет создано одно-два рабочих места в зависимости от размера гранта.

Подавать заявки на гранты могут начинающие, ФЛП, юридические лица:

важно, чтобы они не находились и не вели хозяйственную деятельность на оккупированных территориях;

не осуществляли хозяйственной деятельности в России;

чтобы лица или компании не находились под санкциями;

отсутствовали возбужденные дела о банкротстве;

отсутствовали решения суда за коррупционные дела;

не было долга перед госбюджетом.

Как предпринимателям зарегистрироваться на гранты

Все желающие принять участие в грантовой программе "Власна справа" могут подавать заявки онлайн. Для этого нужно:

пройти регистрацию или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія (путем BankID/электронной подписи). Физлица-предприниматели или компании могут зайти через ключ ФЛП или руководителя юрлица из ЕГРПОУ предприятия;

заполнить онлайн-заявку;

прикрепить бизнес-план. Пример представлен по ссылке;

подписать электронной подписью и отправить.

Проконсультироваться по программе можно в офисах Ощадбанка.

Куда можно потратить деньги

Средства разрешается потратить на:

закупку нового оборудования;

приобретение сырья;

плату за аренду (доля в 25% от гранта);

взять оборудование в лизинг.

Что еще стоит знать

Напомним, Налоговая служба выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).

Также мы писали о том, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.