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Українцям озвучили наслідки за несплату рахунків взимку

13 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Газ боржникам перекриють — які рахунки не можна ігнорувати взимку
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, які відмовляються платити за доставку природного газу, вважаючи другу платіжку незаконною, можуть залишитися без блакитного палива. У разі ігнорування рахунків — позбавити послуги можуть навіть взимку.

Про це повідомляють експерти профільного порталу "ГазПравда".

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Несплата рахунків за доставку газу

За словами експертів, раніше практика несплати рахунків за доставку газу могла загрожувати судовою тяганиною, а нині боржникам можуть його просто вимкнути.

Вони зауважили, що досі деякі громадяни вважають плату за доставку газу незаконною і свідомо відмовляються платити. Фахівці наголошують, що така позиція є помилковою.

На початку повномасштабної війни відповідальності за несплату не було, адже діяла заборона на відключення боржників від житлово-комунальних послуг та нарахування пені, проте наприкінці 2023 року мораторій скасували. Зараз дозволяється не вимикати послуги тільки за кількох умов:

  • на територіях, де тривають бойові дії;
  • окупованих населених пунктах;
  • у разі пошкодження нерухомості внаслідок воєнних дій.

Тоді як решта, відповідно до чинного українського законодавства, через борги може залишитися без газу.

Перекриття газу боржникам взимку

Як наголошують експерти, навіть посеред опалювального періоду домогосподарствам, які накопичили борги з розподілу газу чи його постачання, можуть перекрити газопостачання.

При цьому навіть немає значення розмір боргу, адже основну роль грає порушення кінцевих термінів оплати та ігнорування попереджень про припинення газопостачання за непогашення заборгованості.

За правилами, за розподіл природного газу потрібно платити включно до 20 числа місяця, коли надається послуга.

За постачання газу в рамках базової річної пропозиції потрібно платити не пізніше 25 числа наступного місяця. На підставі комерційної пропозиції постачальника термін визначається його комерційною пропозицією.

"У будь-якому випадку: якщо споживач не сплатив за спожитий газ протягом 10 днів після встановленого строку, постачальник має право почати процедуру припинення послуги. Простіше кажучи, ви ризикуєте залишитись без газу. Крім того, якщо домогосподарству припинено газопостачання, то лише повного погашення боргів для його відновлення вже буде недостатньо. Необхідно буде також відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання. Додатково заплатите ще й за судові витрати", — наголосили в "ГазПравді".

Нагадаємо, українцям можна менше платити за послугу з доставки газу. Дозволяється оформлення спеціальної пільги.

Також ми писали, що можна перейти на нічний тариф і значно менше платити за електроенергію. Варто придбати та встановити спеціальний лічильник.

комунальні послуги облгази ЖКГ газопостачання газ

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