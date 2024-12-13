Газ должникам перекроют — какие счета нельзя игнорировать зимой

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые отказываются платить за доставку природного газа, считая вторую платежку незаконной, могут остаться без голубого топлива. При игнорировании счетов — лишить услуги могут даже зимой.

Об этом сообщают эксперты профильного портала "ГазПравда".

Читайте также:

Неуплата счетов за доставку газа

По словам экспертов, ранее практика неуплаты счетов за доставку газа могла угрожать судебной тяжбой, а ныне должникам могут его просто отключить.

Они заметили, что некоторые граждане до сих пор считают плату за доставку газа незаконной и сознательно отказываются платить. Специалисты отмечают, что такая позиция ошибочна.

В начале полномасштабной войны ответственности за неуплату не было, ведь действовал запрет на отключение должников от жилищно-коммунальных услуг и начисление пени, однако в конце 2023 мораторий отменили. Сейчас разрешается не выключать услуги только при нескольких условиях:

на территориях, где продолжаются боевые действия;

оккупированных населенных пунктах;

в случае повреждения недвижимости в результате военных действий.

В то время как остальные, согласно действующему украинскому законодательству, из-за долгов могут остаться без газа.

Перекрытие газа должникам зимой

Как отмечают эксперты, даже посреди отопительного периода домохозяйствам, которые накопили долги за распределение газа и его поставку, могут перекрыть газоснабжение.

При этом даже не имеет значения размер долга, ведь основную роль играет нарушение конечных сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении газоснабжения за непогашение задолженности.

По правилам, за распределение природного газа нужно платить включительно до 20 числа месяца, когда предоставляется услуга.

За поставку газа в рамках базового годового предложения нужно платить не позднее 25 числа следующего месяца. На основании коммерческого предложения поставщика — срок определяется его коммерческим предложением.

"В любом случае: если потребитель не оплатил потребленный газ в течение 10 дней после установленного срока, поставщик имеет право начать процедуру прекращения услуги. Проще говоря, вы рискуете остаться без газа. Кроме того, если домохозяйству прекращено газоснабжение, то только полное погашение долгов для его восстановления уже будет недостаточно. заплатите еще и за судебные издержки", — подчеркнули в "ГазПравде".

Напомним, украинцам можно меньше платить за услугу по доставке газа. Разрешается оформление специальной льготы.

Также мы писали, что можно перейти на ночной тариф и гораздо меньше платить за электроэнергию. Следует приобрести и установить специальный счетчик.