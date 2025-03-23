Як безплатно отримати землю — скільки гектарів надають українцям

Чоловік скошує траву на своїй земельній ділянці. Фото: УНІАН

В Україні у кожного громадянина є право отримати у своє розпорядження понад 2 га землі. Стати власником земельної ділянки, нічого за це не сплативши, можуть повнолітні українці.

Про це йдеться у Земельному кодексі України.

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Позачергово землю надають учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих, якщо раніше особа ще не приватизувала іншу землю. На отриманій земельній ділянці можна збудувати будинок або ж використовувати її для садівництва та городництва.

Відомо, що розміри ділянок, які надаються українцям безплатно, мають бути:

до 2 гектарів, якщо людина планує займатися сільським господарство;

до 12 соток, щоби вести садівництво;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селах — не більше ніж 25 соток (в селищах — до 15 соток, в містах — до 10 соток);

до 10 соток для індивідуального дачного будівництва;

якщо громадянин вирішив збудувати гараж — не більше ніж 1 сотка;

для ведення фермерського господарства — у розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Як отримати землю

Для цього потрібно підготувати клопотання та надати його відповідному органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Але перед цим потрібну вам земельну ділянку ще потрібно віднайти у кадастровій карті.

Чи можна приватизувати землю під час війни

Оскільки в Україні триває повномасштабна війна з Росією, влада країни вирішила тимчасово заборонити безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватні руки. Також під забороною:

видача дозволів на розробку документації із землеустрою для безплатної передачі ділянки;

розробка документації.

Процедуру відновлять лише після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, українці, які є власниками землі, мають сплачувати за неї відповідний податок. Однак деякі громадяни звільнені від такого обов′язку.

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