Как бесплатно получить землю — сколько гектаров предоставляют украинцам

Мужчина скашивает траву на своем земельном участке. Фото: УНИАН

В Украине у каждого гражданина есть право получить в свое распоряжение более 2 га земли. Стать владельцем земельного участка, ничего за это не заплатив, могут совершеннолетние украинцы.

Об этом говорится в Земельном кодексе Украины.

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Вне очереди землю предоставляют участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших, если ранее человек еще не приватизировал другую землю. На полученном земельном участке можно построить дом, или же использовать его для садоводства и огородничества.

Известно, что размеры участков, которые предоставляются украинцам бесплатно, должны быть:

до 2 гектаров, если человек планирует заниматься сельским хозяйство;

до 12 соток, чтобы вести садоводство;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах — не более 25 соток (в поселках — до 15 соток, в городах — до 10 соток);

до 10 соток для индивидуального дачного строительства;

если гражданин решил построить гараж — не более чем 1 сотка;

для ведения фермерского хозяйства — в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Как получить землю

Для этого нужно подготовить ходатайство и предоставить его соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления. Но перед этим нужный вам земельный участок еще нужно найти в кадастровой карте.

Можно ли приватизировать землю во время войны

Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война с Россией, власти страны решили временно запретить бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частные руки. Также под запретом:

выдача разрешений на разработку документации по землеустройству для бесплатной передачи участка;

разработка документации.

Процедуру восстановят только после окончания боевых действий.

Напомним, украинцы, которые являются владельцами земли, должны платить за нее соответствующий налог. Однако некоторые граждане освобождены от такой обязанности.

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