Українцям краще перевірити свої паспорти — що може бути не так

Українцям краще перевірити свої паспорти — що може бути не так

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 18:51
Оновлено: 19:02
Штрафи за паспорти у листопаді — які суми доведеться заплатити
Український паспорт. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які мають паспорт-книжечку, мають змінювати фотокартку у 25 та 45 років. Якщо цього не зробити — це загрожує штрафом від 17 до 51 гривні.

Сайт Новини.LIVE пояснює, чи штрафуватимуть українців з 1 листопада 2025 року. 

Читайте також:

Чому потрібно вклеювати нову фотографію у паспорт

Як розповіли у Державній міграційній службі, якщо у встановлений термін не вклеїти нове фото в паспорт старого зразка або не замінити документ на сучасну ID-картку, документ визнають недійсним. 

При цьому сам паспорт-книжечка є безстроковим. Тобто ніхто примусово не змушуватиме вас здавати паспорт-книжечку та видавати натомість ID-картку. Хоча існують й винятки. 

Один із них — невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років. Так, якщо власник документа не вклеїв фото до паспорта впродовж місяця після Дня народження, паспорт-книжечку потрібно обов'язково замінити на ID-картку.

Також ID-картку видадуть якщо громадянин вирішив замінити паспорт зразка 1994 року, у разі:

  • втрати, крадіжки, псування документа;
  • зміни прізвища або інших даних власника.

Оформлення ID-картки не є безкоштовним. Виготовлення документа впродовж 20 робочих днів коштує 558 грн, а впродовж 10 — 928 гривень. 

При цьому деякі українці можуть безплатно оформити ID-картку. Така можливість є у громадян, яким виповнюється 14 років і вони вперше отримують паспорт.

Як штрафують за недійсний паспорт

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ на ID-картку, його визнають недійсним. За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користуватися недійсним паспортом не можна. Штраф за порушення становить від 17 до 51 гривні. 

Раніше ми розповідали, що в Україні можна жити без прописки, але не більше 30 днів. Якщо не зареєструвати своє місце проживання після цього терміну, можна отримати мінімальний штраф. Дізнавайтесь також, які паркани не можна будувати в Україні

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
