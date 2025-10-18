Штрафи за паспорти у листопаді — які суми доведеться заплатити

Український паспорт. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які мають паспорт-книжечку, мають змінювати фотокартку у 25 та 45 років. Якщо цього не зробити — це загрожує штрафом від 17 до 51 гривні.

Сайт Новини.LIVE пояснює, чи штрафуватимуть українців з 1 листопада 2025 року.

Чому потрібно вклеювати нову фотографію у паспорт

Як розповіли у Державній міграційній службі, якщо у встановлений термін не вклеїти нове фото в паспорт старого зразка або не замінити документ на сучасну ID-картку, документ визнають недійсним.

При цьому сам паспорт-книжечка є безстроковим. Тобто ніхто примусово не змушуватиме вас здавати паспорт-книжечку та видавати натомість ID-картку. Хоча існують й винятки.

Один із них — невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років. Так, якщо власник документа не вклеїв фото до паспорта впродовж місяця після Дня народження, паспорт-книжечку потрібно обов'язково замінити на ID-картку.

Також ID-картку видадуть якщо громадянин вирішив замінити паспорт зразка 1994 року, у разі:

втрати, крадіжки, псування документа;

зміни прізвища або інших даних власника.

Оформлення ID-картки не є безкоштовним. Виготовлення документа впродовж 20 робочих днів коштує 558 грн, а впродовж 10 — 928 гривень.

При цьому деякі українці можуть безплатно оформити ID-картку. Така можливість є у громадян, яким виповнюється 14 років і вони вперше отримують паспорт.

Як штрафують за недійсний паспорт

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ на ID-картку, його визнають недійсним. За статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користуватися недійсним паспортом не можна. Штраф за порушення становить від 17 до 51 гривні.

