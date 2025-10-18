Видео
Украинцам лучше проверить свои паспорта — что может быть не так

Дата публикации 18 октября 2025 18:51
обновлено: 19:02
Штрафы за паспорта в ноябре — какие суммы придется заплатить
Украинский паспорт. Фото: Новости.LIVE

Граждане Украины, которые пользуются паспортом-книжечкой, должны менять фотографию в 25 и 45 лет. Если этого не сделать — это грозит штрафом от 17 до 51 гривны.

Сайт Новини.LIVE объясняет, будут ли штрафовать украинцев с 1 ноября 2025 года.

Почему нужно вклеивать новую фотографию в паспорт

Как рассказали в Государственной миграционной службе, если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признают недействительным.

При этом сам паспорт-книжечка является бессрочным. То есть никто принудительно не будет заставлять вас сдавать паспорт-книжечку и выдавать взамен ID-карту. Хотя существуют и исключения.

Одно из них — невклеенное фото по достижении 25 или 45 лет. Так, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение месяца после Дня рождения, паспорт-книжечку нужно обязательно заменить на ID-карту.

Также ID-карту выдадут если гражданин решил заменить паспорт образца 1994 года, в случае:

  • потери, кражи, порчи документа;
  • изменения фамилии или других данных владельца.

Оформление ID-карты не является бесплатным. Изготовление документа в течение 20 рабочих дней стоит 558 грн, а в течение 10 — 928 гривен.

При этом некоторые украинцы могут бесплатно оформить ID-карту. Такая возможность есть у граждан, которым исполняется 14 лет и они впервые получают паспорт.

Как штрафуют за недействительный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт на документ на ID-карту, его признают недействительным. По статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользоваться недействительным паспортом нельзя. Штраф за нарушение составляет от 17 до 51 гривны.

Ранее мы рассказывали, что в Украине можно жить без прописки, но не более 30 дней. Если не зарегистрировать свое место жительства после этого срока, можно получить минимальный штраф. Узнавайте также, какие заборы нельзя строить в Украине.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
