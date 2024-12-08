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Украинцам компенсируют задержанную зарплату — как узнать сумму

8 декабря 2024 14:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Компенсация за задержку зарплаты – как получить деньги
Человек возле банкомата. Фото: Факты
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

У каждого возникали ситуации, когда работодатель задерживал выплаты своим работникам. Бывают даже случаи, когда человек увольняется с работы и не получает при этом положенные деньги. Но мало кто из граждан знает, что если выплату зарплат задерживают более месяца, они имеет право на компенсацию.

Об этом говорится в Законе "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" от 19.10.2000 г. №2050".

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Как рассчитывается сумма компенсации

Так, в случае начисления в ноябре 2024 года выплат, которые были задержаны в период с 2020 года, то есть не выплачивались, компенсацию будут считать с учетом роста ИПЦ. Законом установлены соответствующие нормы:

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Как посчитать индекс потребительских цен

Для этого нужно:

  • показатели потребительских цен в месяц умножить на период невыплаты денежного дохода (месяц, за который выплачивается доход, в расчет не включается). разделить индекс потребительских цен (инфляции) в процентах на сто;
  • умножить результат на сумму невыплаченного денежного дохода за соответствующий месяц.

На какие выплаты начисляется компенсация

Это такие выплаты, как:

  • пенсии, с учетом надбавок, доплат, повышений к пенсии, дополнительной пенсии, целевого пособия на проживание, ежемесячного государственного пособия и компенсационных выплат;
  • социальные выплаты, в том числе помощь семьям с детьми, государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пособие по безработице, материальная помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации безработного, материальная помощь по безработице, пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам, ежемесячная денежная сумма в случае частичной или полной потери трудоспособности, компенсирующая соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; беременности и т.п.);
  • стипендии и заработная плата (денежное довольствие).

Ранее эксперт рынка труда Сергей Марченко сообщил, что украинские граждане по итогам прошлого года начали зарабатывать больше на 22%. Все потому, что работодатели вынуждены повышать выплаты своим работникам на фоне кадрового "голода".

Также редакция Новини. LIVE писала, что с 1 декабря 2024 года граждане и предприниматели будут платить повышенный военный сбор. Так, за зарплату в 30 тыс. грн размер налога составит от 300 до 1,5 тыс. грн.

зарплаты работа деньги компенсация финансы

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14:10 Украинцам компенсируют задержанную зарплату — как узнать сумму

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