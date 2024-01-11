Отопление зимой — некоторым украинцам компенсируют расходы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым категориям граждан, пострадавших в результате войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".

Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети Facebook.

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Проект "Деньги на теплую зиму"

Как отмечается, речь идет о помощи от "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS).

Проект "Деньги на теплую зиму" рассчитан на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако речь идет о тех, кто прибыл из опасных зон боевых действий после начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.

Кто именно получит помощь на зиму

В рамках проекта предоставят единовременную денежную компенсацию на покрытие расходов коммунальных услуг в отопительный сезон 2023-2024, а также дрова для переселенцев, относящихся к следующим критериям уязвимости:

человек с инвалидностью, имеющий тяжелую болезнь;

гражданин, которому больше 55 лет, и нет поддержки родственников;

одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;

опекуны недееспособных лиц;

семья с тремя и более детьми старше 18 лет;

беременная женщина или мать с детьми младше трех лет.

Также будут учитывать следующее:

доход семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн;

у домохозяйства нет финансовой возможности купить отопительные материалы на зиму или оплатить коммуналку.

Сейчас организаторы обрабатывают поданные заявки, после чего примут решение о предоставлении средств, однако сумму не называют. Сбор заявок на дрова продолжается.

"Каритас Полтава при поддержке Католической службы помощи (CRS) продолжает регистрацию на проект "Деньги на теплую зиму" для помощи ВПЛ в Полтавской области на приобретение дров в зимний период 2024 года на домохозяйство", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на помощь и какие необходимы документы

Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить пакет документов. Решения примут на основе:

паспорта или временного удостоверения гражданина;

справки переселенца;

идентификационного кода;

справки об открытии банковского счета IBAN;

документов, где подтверждается категория уязвимости;

квитанция об оплате коммунуслуг (Справка о печном отоплении).

Телефоны:

050 346 46 93;

0 800 336 734.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что часть украинцев могут получить новую финансовую помощь от благотворительного фонда Depaul Ukraine. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.