Отопление зимой — некоторым украинцам компенсируют расходы

Украинцам компенсируют расходы на отопление — кто имеет право
В Украине некоторым категориям граждан, пострадавших в результате войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".
Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети Facebook.
Проект "Деньги на теплую зиму"
Как отмечается, речь идет о помощи от "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS).
Проект "Деньги на теплую зиму" рассчитан на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако речь идет о тех, кто прибыл из опасных зон боевых действий после начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.
Кто именно получит помощь на зиму
В рамках проекта предоставят единовременную денежную компенсацию на покрытие расходов коммунальных услуг в отопительный сезон 2023-2024, а также дрова для переселенцев, относящихся к следующим критериям уязвимости:
- человек с инвалидностью, имеющий тяжелую болезнь;
- гражданин, которому больше 55 лет, и нет поддержки родственников;
- одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;
- опекуны недееспособных лиц;
- семья с тремя и более детьми старше 18 лет;
- беременная женщина или мать с детьми младше трех лет.
Также будут учитывать следующее:
- доход семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн;
- у домохозяйства нет финансовой возможности купить отопительные материалы на зиму или оплатить коммуналку.
Сейчас организаторы обрабатывают поданные заявки, после чего примут решение о предоставлении средств, однако сумму не называют. Сбор заявок на дрова продолжается.
"Каритас Полтава при поддержке Католической службы помощи (CRS) продолжает регистрацию на проект "Деньги на теплую зиму" для помощи ВПЛ в Полтавской области на приобретение дров в зимний период 2024 года на домохозяйство", — говорится в сообщении.
Как подать заявку на помощь и какие необходимы документы
Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить пакет документов. Решения примут на основе:
- паспорта или временного удостоверения гражданина;
- справки переселенца;
- идентификационного кода;
- справки об открытии банковского счета IBAN;
- документов, где подтверждается категория уязвимости;
- квитанция об оплате коммунуслуг (Справка о печном отоплении).
Телефоны:
- 050 346 46 93;
- 0 800 336 734.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что часть украинцев могут получить новую финансовую помощь от благотворительного фонда Depaul Ukraine. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.
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