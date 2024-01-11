Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам компенсируют расходы на отопление — кто имеет право arrow

Украинцам компенсируют расходы на отопление — кто имеет право

11 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отопление зимой — некоторым украинцам компенсируют расходы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым категориям граждан, пострадавших в результате войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".

Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проект "Деньги на теплую зиму"

Как отмечается, речь идет о помощи от "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS).

Проект "Деньги на теплую зиму" рассчитан на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако речь идет о тех, кто прибыл из опасных зон боевых действий после начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.

Кто именно получит помощь на зиму

В рамках проекта предоставят единовременную денежную компенсацию на покрытие расходов коммунальных услуг в отопительный сезон 2023-2024, а также дрова для переселенцев, относящихся к следующим критериям уязвимости:

  • человек с инвалидностью, имеющий тяжелую болезнь;
  • гражданин, которому больше 55 лет, и нет поддержки родственников;
  • одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;
  • опекуны недееспособных лиц;
  • семья с тремя и более детьми старше 18 лет;
  • беременная женщина или мать с детьми младше трех лет.

Также будут учитывать следующее:

  • доход семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн;
  • у домохозяйства нет финансовой возможности купить отопительные материалы на зиму или оплатить коммуналку.

Сейчас организаторы обрабатывают поданные заявки, после чего примут решение о предоставлении средств, однако сумму не называют. Сбор заявок на дрова продолжается.

"Каритас Полтава при поддержке Католической службы помощи (CRS) продолжает регистрацию на проект "Деньги на теплую зиму" для помощи ВПЛ в Полтавской области на приобретение дров в зимний период 2024 года на домохозяйство", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на помощь и какие необходимы документы

Для того, чтобы получить выплаты, нужно предоставить пакет документов. Решения примут на основе:

  • паспорта или временного удостоверения гражданина;
  • справки переселенца;
  • идентификационного кода;
  • справки об открытии банковского счета IBAN;
  • документов, где подтверждается категория уязвимости;
  • квитанция об оплате коммунуслуг (Справка о печном отоплении).

Телефоны:

  • 050 346 46 93;
  • 0 800 336 734.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что часть украинцев могут получить новую финансовую помощь от благотворительного фонда Depaul Ukraine. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.

коммунальные услуги
ЖКХ
услуги
деньги
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

Актуальное по теме