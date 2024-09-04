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Украинцам доступна помощь в 36 тыс. грн в трех регионах — условия

4 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев в сентябре — какие условия
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы в трех регионах могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тысяч гривен.

Об этом говорится в объявлении организации.

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Условия программы помощи в 36 тыс. грн

Деньги в рамках программы поддержки от представительства Эстонского совета по делам беженцев предоставляют на восстановление или начало экономической деятельности.

Средства могут получить граждане, пострадавшие от полномасштабной войны.

Действие проекта распространяется на три области:

  • Кировоградская;
  • Полтавская
  • Черкасская.

Целью программы является предоставление доступа к средствам для существования уязвимым гражданам, пострадавшим из-за войны, создание новых источников дохода и поддержка граждан в достижении прожиточного минимума.

"Домохозяйства из Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей могут подать заявку, и отобранные домохозяйства получат денежную помощь с целью начать или возобновить экономическую деятельность, что улучшит их средства существования", — говорится в сообщении.

Приоритет в праве на помощь будут иметь уязвимые категории граждан. В первую очередь средства предоставят:

  • неполным семьям — одинокому отцу или матери с детьми до 18 лет;
  • семьям, состоящим только из пожилых людей;
  • семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
  • многодетным семьям, семьям с беременными женщинами;
  • семьям, жилье которых пострадало от российских атак;
  • семьям, члены которых ранены/погибли из-за боевых действий.

Размер финпомощи и как получить

Семьи получат средства для создания новых источников дохода или возобновления разрушенного бизнеса в размере до 36 тыс. гривен.

Претенденты для получения помощи, прежде всего, должны заполнить онлайн-форму и ждать обратной связи от представителей проекта.

Уточнить детали можно на официальном сайте или по телефону:

  • +38 073 508 08 39 с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартует регистрация на новую многоцелевую денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Записаться на новые выплаты можно будет с 9 по 18 сентября включительно.

Также мы писали, что в сентябре 2024 уязвимые категории граждан в Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы от УВКБ ООН. В частности, деньги предоставят переселенцам.

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09:26 Ракетный обстрел Львова — Лубинец прокомментировал российский террор

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