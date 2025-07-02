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Головна Фінанси Українці зможуть не платити за мобільний зв'язок — кому дозволять

Українці зможуть не платити за мобільний зв'язок — кому дозволять

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 20:27
Мобільний зв'язок в Україні за новими правилами — які зміни підготували українцям
Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні з'являться пільгові умови на користування мобільним зв'язком. Їх запроваджують для громадян, які залишаються у зоні бойових дій.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Детальніше про зміни для мобільних операторів

За інформацією міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, уряд зобов'язав мобільні оператори:

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  • не блокувати SIM-картки абонентам за несплату;
  • якщо абонент вперше з'являється у мережі — йому надають безоплатний пакет зв’язку.

До того ж уряд запровадив вимоги до швидкості інтернету — з 2025 року про цей показник мають писати в угоді між оператором та користувачем. Якщо швидкість нижча за заявлену — українці можуть скаржитися Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК) або звернутися до суду.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що українцям скоро перестануть телефонувати нав'язливі компанії. Так, Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти, завдяки яким вони відхилятимуть спам-виклики та потенційно небезпечну рекламу. Натомість користувачі зможуть скаржитися на нав'язливий дзвінок, а оператор після цього швидко відключатиме його джерело.

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Зазначимо, що зараз багато людей живуть за кордоном через повномасштабну війну, однак їм важливо залишатися на зв'язку з рідними, які залишаються в Україні. Відомо, який мобільний оператор має вигідні умови для дзвінків за кордон. Дізнавайтесь також про нові тарифи, які у червні запровадив Київстар. 

Київстар Vodafone lifecell мобільний інтернет мобільний оператор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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