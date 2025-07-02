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Украинцы смогут не платить за мобильную связь — кому разрешат

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:27
Мобильная связь в Украине по новым правилам — какие изменения подготовили украинцам
Девушка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине появятся льготные условия на пользование мобильной связью. Их вводят для граждан, которые остаются в зоне боевых действий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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Подробнее об изменениях для мобильных операторов

По информации министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, правительство обязало мобильные операторы:

  • не блокировать SIM-карты абонентам за неуплату;
  • если абонент впервые появляется в сети — ему предоставляют бесплатный пакет связи.

К тому же правительство ввело требования к скорости интернета — с 2025 года об этом показателе должны писать в соглашении между оператором и пользователем. Если скорость ниже заявленной — украинцы могут жаловаться Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) или обратиться в суд.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцам скоро перестанут звонить навязчивые компании. Так, Министерство цифровой трансформации предоставило операторам инструменты, благодаря которым они будут отклонять спам-вызовы и потенциально опасную рекламу. Пользователи смогут жаловаться на навязчивый звонок, а оператор после этого будет быстро отключать его источник.

Отметим, что сейчас многие люди живут за границей из-за полномасштабной войны, однако им важно оставаться на связи с родными, которые остаются в Украине. Известно, у какого мобильного оператора выгодные условия для звонков за границу. Узнавайте также о новых тарифах, которые в июне ввел Киевстар.

Киевстар Vodafone lifecell мобильный интернет мобильный оператор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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