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Українці витратили майже 15 млрд грн на нові авто — які марки купували

26 вересня 2024 16:39
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які авто купують в Україні — ТОП-5 популярних марок за серпень
Автомобілі на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У серпні українці витратили близько 15 млрд гривень на покупку нових легкових автомобілів. Це на 45% перевищує аналогічні витрати минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Укравтопрома.

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"За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем", — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що близько половини цієї суми була витрачена на автомобілі лише п’яти марок. Зокрема, українці витратили на:

  • BMW — понад 2,149 млрд грн;
  • Toyota — 2,142 млрд грн;
  • Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;
  • Volkswagen — понад 948 млн грн;
  • Audi — 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових автомобілів, які українці купували в серпні, також увійшли:

  • Skoda;
  • Land Rover;
  • Renault;
  • Lexus;
  • Nissan.

Загалом, з початку року в Україні було продано нових легкових автомобілів на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, для більшості автолюбителів вирішальним фактором при покупці машини є безпека. Американський Страховий інститут шосейної безпеки (IIHS) після проведених краш-тестів нагородив 17 електромобілів 2024 року найвищими рейтингами Top Safety Pick (TSP) або Top Safety Pick (TSP+).

Ми також повідомляли, що якщо плануєте покупку нового авто, не варто зволікати, адже деякі виробники збираються підвищити ціни на моделі 2025 року до 23%. Дізнайтеся, що можна придбати вже сьогодні, та суттєво зекономити.

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