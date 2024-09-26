Які авто купують в Україні — ТОП-5 популярних марок за серпень

Українці витратили майже 15 млрд грн на нові авто — які марки купували
У серпні українці витратили близько 15 млрд гривень на покупку нових легкових автомобілів. Це на 45% перевищує аналогічні витрати минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Укравтопрома.
Які авто найчастіше купують в Україні
"За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем", — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що близько половини цієї суми була витрачена на автомобілі лише п’яти марок. Зокрема, українці витратили на:
- BMW — понад 2,149 млрд грн;
- Toyota — 2,142 млрд грн;
- Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;
- Volkswagen — понад 948 млн грн;
- Audi — 752 млн грн.
У ТОП-10 марок нових автомобілів, які українці купували в серпні, також увійшли:
- Skoda;
- Land Rover;
- Renault;
- Lexus;
- Nissan.
Загалом, з початку року в Україні було продано нових легкових автомобілів на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Що ще треба знати
Нагадаємо, для більшості автолюбителів вирішальним фактором при покупці машини є безпека. Американський Страховий інститут шосейної безпеки (IIHS) після проведених краш-тестів нагородив 17 електромобілів 2024 року найвищими рейтингами Top Safety Pick (TSP) або Top Safety Pick (TSP+).
Ми також повідомляли, що якщо плануєте покупку нового авто, не варто зволікати, адже деякі виробники збираються підвищити ціни на моделі 2025 року до 23%. Дізнайтеся, що можна придбати вже сьогодні, та суттєво зекономити.
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