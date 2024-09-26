Какие авто покупают в Украине — ТОП-5 популярных марок за август

Автомобили на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В августе украинцы потратили около 15 млрд. гривен на покупку новых легковых автомобилей. Это на 45% превышает аналогичные затраты в прошлом году.

Об этом сообщает прессслужба Укравтопрома.

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"По данным Укравтопром, в августе на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в прошлом и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около половины этой суммы было потрачено на автомобиле всего пяти марок. В частности, украинцы потратили на:

BMW — более 2,149 млрд грн;

Toyota — 2,142 млрд грн;

Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;

Volkswagen — более 948 млн грн;

Audi — 752 млн грн.

В ТОП-10 марок новых автомобилей, которые украинцы покупали в августе, также вошли:

Skoda;

Land Rover;

Renault;

Lexus;

Ниссан.

В целом с начала года в Украине было продано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Что еще нужно знать

Напомним, для большинства автолюбителей решающим фактором при покупке машины есть безопасность. Американский Страховой институт шоссейной безопасности (IIHS) после проведенных краш-тестов наградил 17 электромобилей 2024 наивысшими рейтингами Top Safety Pick (TSP) или Top Safety Pick (TSP+).

Мы также сообщали, что если планируете покупку нового авто, не стоит откладывать, ведь некоторые производители собираются повысить цены на модели 2025 года до 23%. Узнайте, что можно приобрести уже сегодня и существенно сэкономить.