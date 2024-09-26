Какие авто покупают в Украине — ТОП-5 популярных марок за август

Украинцы потратили почти 15 млрд грн на новые автомобили — какие марки покупали
В августе украинцы потратили около 15 млрд. гривен на покупку новых легковых автомобилей. Это на 45% превышает аналогичные затраты в прошлом году.
Об этом сообщает прессслужба Укравтопрома.
Какие авто чаще всего покупают в Украине
"По данным Укравтопром, в августе на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15 млрд грн. Это на 45% больше, чем в прошлом и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что около половины этой суммы было потрачено на автомобиле всего пяти марок. В частности, украинцы потратили на:
- BMW — более 2,149 млрд грн;
- Toyota — 2,142 млрд грн;
- Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;
- Volkswagen — более 948 млн грн;
- Audi — 752 млн грн.
В ТОП-10 марок новых автомобилей, которые украинцы покупали в августе, также вошли:
- Skoda;
- Land Rover;
- Renault;
- Lexus;
- Ниссан.
В целом с начала года в Украине было продано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Что еще нужно знать
Напомним, для большинства автолюбителей решающим фактором при покупке машины есть безопасность. Американский Страховой институт шоссейной безопасности (IIHS) после проведенных краш-тестов наградил 17 электромобилей 2024 наивысшими рейтингами Top Safety Pick (TSP) или Top Safety Pick (TSP+).
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