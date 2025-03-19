Зарплати в Польщі — скільки заробляє середній клас у 2025

Польські гроші. Фото: Pixabay

Побутує думка, що наприклад, в Україні не існує середнього класу або ж до нього належить дуже мала кількість населення. Але з початком повномасштабної війни багато українців переїхали жити в інші країни, зокрема до Польщі, де влаштувалися на різні роботи і отримують дохід в рази більший, ніж в Україні.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, скільки грошей заробляє середній клас у Польщі та чи потрапили до цієї категорії населення українці.

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Середній клас у Польщі — якою має бути зарплата

Як пише видання In.Poland, польський економічний інститут визначає середній клас на основі індикатора EHDI (еквівалований дохід домогосподарства), який обчислюється діленням доходу в домогосподарстві на кількість людей.

У 2019 році розрахунок відбувався на основі медіани зарплат. Тоді, як засвідчили дослідження, розмір доходу середнього класу коливався від 67% до 200% середнього заробітку на одну особу в домогосподарстві.

Водночас в Організації економічного співробітництва та розвитку (PIE) вважають, що дохід середнього класу становить від 75% до 200% медіанної зарплати на одну особу в домогосподарстві.

За даними GUS, у липні 2024 року медіанна зарплата у Польщі була на рівні 6 641 злотих. Тобто середнім класом можуть вважати себе родини, в яких дохід на одного члена домогосподарства є таким:

від 4 449 до 13 282 злотих (PIE);

або від 4 980 до 13 282 злотих (OECD).

Якщо робити акцент саме на розмірі доходу, то до середнього класу належить 54% польського населення. Але в результатах опитування CBOS йдеться про те, що середнім класом себе вважають 77% поляків.

Яку роботу у Польщі можуть знайти українці

Найчастіше українці працюють офіціантами, кухарями, покоївками або адміністраторами. За роботу вони отримують::

офіціанти — від 3,5 тис. злотих до 4, 5 тис. злотих (760-970 євро);

кухарі — від 4 тис. до 5,5 тис. злотих (870-1,2 тис. євро).

При цьому чимало громадян України, які з 2022 року перебувають у Польщі, вирішили не працювати на когось, а розпочати власну справу. Так, за даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal, від початку повномасштабної війни наші громадяни зареєстрували в сусідній країні близько 77 700 ФОПів.

Раніше ми розповідали про нюанси купівлі нерухомості в Польщі. Українці, які хочуть інвестувати у житло в сусідній країні, мають спочатку вивчити увесь процес.

Також ми писали, що у Польщі в деяких громадян є право на службове житло. Також їм надають компенсацію, якщо вони орендують квартиру.