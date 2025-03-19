Зарплаты в Польше — сколько зарабатывает средний класс в 2025 году

Польские деньги. Фото: Pixabay

Бытует мнение, что например, в Украине не существует среднего класса или же к нему относится очень малое количество населения. Но с началом полномасштабной войны многие украинцы переехали жить в другие страны, в частности в Польшу, где устроились на различные работы и получают доход в разы больше, чем в Украине.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, сколько денег зарабатывает средний класс в Польше и попали ли в эту категорию населения украинцы.

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Как пишет издание In.Poland, польский экономический институт определяет средний класс на основе индикатора EHDI (эквивалентный доход домохозяйства), который вычисляется делением дохода в домохозяйстве на количество людей.

В 2019 году расчет происходил на основе медианной зарплат. Тогда, как показали исследования, размер дохода среднего класса колебался от 67% до 200% среднего заработка на одного человека в домохозяйстве.

В то же время в Организации экономического сотрудничества и развития (PIE) считают, что доход среднего класса составляет от 75% до 200% медианной зарплаты на одного человека в домохозяйстве.

По данным GUS, в июле 2024 года медиана зарплат в Польше была на уровне 6 641 злотых. То есть средним классом могут считать себя семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства является таким:

от 4 449 до 13 282 злотых (PIE);

или от 4 980 до 13 282 злотых (OECD).

Если делать акцент именно на размер дохода, то к среднему классу принадлежит 54% польского населения. Но в результатах опроса CBOS говорится о том, что к среднему классу себя относят 77% поляков.

Какую работу в Польше могут найти украинцы

Чаще всего украинцы работают официантами, поварами, горничными или администраторами. За работу они получают:

официанты — от 3,5 тыс. злотых до 4, 5 тыс. злотых (760-970 евро);

повара — от 4 тыс. до 5,5 тыс. злотых (870-1,2 тыс. евро).

При этом немало граждан Украины, которые с 2022 года находятся в Польше, решили не работать на кого-то, а начать собственное дело. Так, по данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, с начала полномасштабной войны наши граждане зарегистрировали в соседней стране около 77 700 ФЛП.

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