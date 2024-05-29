Туристическая отрасль оживает — сколько поступило средств в бюджет

Куротный отдых в Шешорах Фото: dzerkalo.media

Туристическая область Украины начала активно оживать в первом квартале 2024 года. Поступления в госбюджет от туристических заведений выросли на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Такие данные привели в Госагентстве по развитию туризма (ГАРТ).

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Поступления от туристической сферы в 2024 году

Как отметили в Госагентстве, рост объема поступлений в бюджет за первый квартал года демонстрирует, что туризм адаптировался к непростым условиям труда во время войны, а также начал развиваться, создавая рабочие места и поддерживая местные громады.

По данным агентства, за три месяца года представители туристической сферы уплатили 616,4 млн грн. В прошлом году в этот период в госказну поступило 383,2 млн грн. Для сравнения, за год до полномасштабной войны бюджет получил 629,1 млн грн.

"На 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц увеличилось на 6%, а физических — на 24%", — сообщили в Госагентстве.

Кто уплатил налогов больше всего

Больше всего денег поступило от гостиниц (доля 64%) — 395,2 млн грн. Показатель на 69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (233,7 млн грн) и на 32% за 2022 год (299,8 млн грн). В 2021 году гостиницы уплатили бюджету 394,6 млн грн.

Удвоились налоговые поступления от деятельности туристических операторов. За этот период было уплачено 88,7 млн грн, а в прошлом году — 44,8 млн грн. В 2021 году туроператоры отдали бюджету 47 млн грн.

Повысился объем налоговых поступлений от деятельности турагентств — 50,3 млн грн уплатили в первом квартале года. В 2023 году было 33,8 млн грн. В 2021 году туроператоры уплатили налоги в сумме 46,2 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие, необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак. На восстановление уйдет около десяти лет.

Также писали, что сразу пять населенных пунктов Украины могут попасть в список "Лучшие туристические села" 2024 года. Речь идет о сети Организации Объединенных Наций Туризм.