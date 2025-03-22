Коммунальные услуги в 2025 году — как и когда подорожает электроэнергия

Жилой дом и свет в окнах. Фото: УНИАН

В Украине уже вскоре должна заработать новая тарификация цен на электроэнергию. Планируется, что с 1 апреля по новым ценам услугу будет оплачивать большая часть населения.

Об этом говорится в постановлении №632, которое ранее утвердили в Кабинете Министров.

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Новые условия предусматривают, что максимальная цена за киловатт может повыситься с 4,32 грн до 6,48 грн, но не для всех бытовых потребителей. Так, по 4,32 грн за кВт-ч до конца апреля продолжат платить украинцы, которые живут:

в квартирах;

в частных домах;

в общежитиях.

Зато новую цену установят для потребителей, которые используют трехзонные счетчики. Для них будут действовать следующие условия:

в пиковые часы (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) они будут платить по 6,48 грн/кВт-ч;

в полупиковые часы — по 4,34 грн/кВт-ч;

ночью (с 23:00 до 07:00) -—1,728 грн/кВт-ч.

Зато пользователи двухзонных счетчиков будут иметь скидку в 2,16 грн/кВт-ч на ночь.

Еще одна категория потребителей — домохозяйства с электроотоплением. Для них действует специальная ставка 2,64 грн/кВт·ч на объем до 2000 кВт·ч в месяц, а все, что потреблено сверх лимита, оплачивается по стандартному тарифу 4,32 грн.

Таким образом, платить за свет украинцы будут в зависимости от типа счетчика и режима потребления электроэнергии.

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