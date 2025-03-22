Коммунальные услуги в 2025 году — как и когда подорожает электроэнергия

Украинцы будут платить больше за свет — как подорожает киловатт
В Украине уже вскоре должна заработать новая тарификация цен на электроэнергию. Планируется, что с 1 апреля по новым ценам услугу будет оплачивать большая часть населения.
Об этом говорится в постановлении №632, которое ранее утвердили в Кабинете Министров.
Новые тарифы на свет — о чем нужно знать
Новые условия предусматривают, что максимальная цена за киловатт может повыситься с 4,32 грн до 6,48 грн, но не для всех бытовых потребителей. Так, по 4,32 грн за кВт-ч до конца апреля продолжат платить украинцы, которые живут:
- в квартирах;
- в частных домах;
- в общежитиях.
Зато новую цену установят для потребителей, которые используют трехзонные счетчики. Для них будут действовать следующие условия:
- в пиковые часы (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) они будут платить по 6,48 грн/кВт-ч;
- в полупиковые часы — по 4,34 грн/кВт-ч;
- ночью (с 23:00 до 07:00) -—1,728 грн/кВт-ч.
Зато пользователи двухзонных счетчиков будут иметь скидку в 2,16 грн/кВт-ч на ночь.
Еще одна категория потребителей — домохозяйства с электроотоплением. Для них действует специальная ставка 2,64 грн/кВт·ч на объем до 2000 кВт·ч в месяц, а все, что потреблено сверх лимита, оплачивается по стандартному тарифу 4,32 грн.
Таким образом, платить за свет украинцы будут в зависимости от типа счетчика и режима потребления электроэнергии.
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