Цены на продукты – как в магазинах обманывают покупателей

Покупатели в супермаркете идут мимо полок с товарами. Фото: Новини.LIVE

Каждый день тысячи украинцев по всей стране посещают супермаркеты и магазины, покупая там продукты и другие необходимые товары. Но часто в заведениях торговли обманывают покупателей, например, прибегая к разным методам обвеса. Впрочем, такие действия — нарушение прав потребителей.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как потребители могут защитить себя при покупке товаров.

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Так, по словам экспертов в Telegram-канале "Защита прав потребителей", покупатели могут потребовать у продавца документы с подтверждением того, что средства измерения были проверены.

"Покупая подлежащий взвешиванию товар обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо", — говорится в сообщении.

Если же вы приобретаете продукцию на рынке, тогда измерительные приборы должна предоставить администрация рынка. Отказать в этом покупателю не могут, ведь по правилам торговли на рынках "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Если же Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Поскольку ваши права потребителя нарушены", — подчеркнули эксперты.

В Украине предлагают указывать правдивые цены на ценниках

Тем временем, украинские депутаты работают над законопроектом, который обяжет торговые сети указывать на ценниках стоимость товара за килограмм или литр, если он продается в меньших упаковках.

Основная цель инициативы — борьба со шринкфляцией, явлением, когда производители уменьшают объем или количество продукции в упаковке, при этом оставляют прежнюю цену или слегка ее повышают. Таким образом потребители отдают деньги за меньший товар по той же цене.

Если за законопроект проголосует Верховная Рада, продавцам придется указывать на ценнике две цены:

за один килограмм или литр и так далее;

за конкретный вес и объем, указанных на таре.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, что в Украине заработали новые правила возврата пищевых продуктов, ставших непригодными или опасными для употребления. Так, потребителям разрешили возвращать эти товары продавцу через 14 дней после покупки.

Еще мы писали, как охранники в магазинах создают проблемы для покупателей. Например, они могут без существенных для этого причин вынуждать потребителя оплатить давно испорченный товар.