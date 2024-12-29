Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины arrow

Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

29 декабря 2024 10:28
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на продукты – как в магазинах обманывают покупателей
Покупатели в супермаркете идут мимо полок с товарами. Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Каждый день тысячи украинцев по всей стране посещают супермаркеты и магазины, покупая там продукты и другие необходимые товары. Но часто в заведениях торговли обманывают покупателей, например, прибегая к разным методам обвеса. Впрочем, такие действия — нарушение прав потребителей.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как потребители могут защитить себя при покупке товаров.

Читайте также:

Что должны знать украинцы о торговле в супермаркетах

Так, по словам экспертов в Telegram-канале "Защита прав потребителей", покупатели могут потребовать у продавца документы с подтверждением того, что средства измерения были проверены.

"Покупая подлежащий взвешиванию товар обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо", — говорится в сообщении.

Если же вы приобретаете продукцию на рынке, тогда измерительные приборы должна предоставить администрация рынка. Отказать в этом покупателю не могут, ведь по правилам торговли на рынках "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Если же Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Поскольку ваши права потребителя нарушены", — подчеркнули эксперты.

В Украине предлагают указывать правдивые цены на ценниках

Тем временем, украинские депутаты работают над законопроектом, который обяжет торговые сети указывать на ценниках стоимость товара за килограмм или литр, если он продается в меньших упаковках.

Основная цель инициативы — борьба со шринкфляцией, явлением, когда производители уменьшают объем или количество продукции в упаковке, при этом оставляют прежнюю цену или слегка ее повышают. Таким образом потребители отдают деньги за меньший товар по той же цене.

Если за законопроект проголосует Верховная Рада, продавцам придется указывать на ценнике две цены:

  • за один килограмм или литр и так далее;
  • за конкретный вес и объем, указанных на таре.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, что в Украине заработали новые правила возврата пищевых продуктов, ставших непригодными или опасными для употребления. Так, потребителям разрешили возвращать эти товары продавцу через 14 дней после покупки.

Еще мы писали, как охранники в магазинах создают проблемы для покупателей. Например, они могут без существенных для этого причин вынуждать потребителя оплатить давно испорченный товар.

товары Госпотребслужба цены в Украине цены супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

11:31 Международные компании возвращаются в Одесский порт — кто именно

10:59 Годовщина удара по ЖК "Люксембург" — что известно о ремонте дома

10:59 Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее

10:35 Зурабишвили заявила, что уходит с поста президента Грузии

10:30 Россия ночью атаковала Николаевщину дронами — что известно

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:28 Украинцы переплачивают за товары на вес — что придумали магазины

10:12 Где бюджетно отдохнуть в Европе — 3 варианта путешествий в январе

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн