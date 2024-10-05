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Украинцы получат меньшую зарплату в октябре — в Раде объяснили причину

5 октября 2024 11:27
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение военного сбора — как это повлияет на зарплаты украинцев
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Новый законопроект предполагает повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Хотя закон и может вступить в силу после 15 октября, повышенная ставка налога будет действовать на доходы, полученные с начала месяца — с 1 октября. В связи с этим украинцы могут получить меньшие зарплаты в октябре из-за ретроспективного налогообложения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

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Как сообщил чиновник, законопроект №11416-д по повышению налогов могут одобрить во втором чтении уже в ближайшее время. Во время заседания рабочей группы, состоявшегося в среду, 2 октября, депутаты приняли решение, что новые налоговые правила вступят в силу с предыдущей датой. Сам Железняк высказался против такого подхода, однако большинство поддержало это предложение.

"Так выглядит график Рады, что если закон и примут, то президент его физически подписать быстрее всего сможет где-то в 20-х числах октября. То есть где-то условно после 15 октября он вступит в силу и задним числом с 01 октября поднимут военный сбор с 1, 5% до 5% на все зарплаты в конце месяца", — объяснил он.

Работникам, получившим в начале месяца аванс с учетом 1,5% военного сбора, в конце октября придется оплатить дополнительные 3,5% от общей суммы зарплаты, включая авансовые выплаты. Как следствие, конечная сумма заработной платы в октябре будет существенно снижена.

"Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше -3,5% повышения военного сбора, да и еще минус те деньги по авансу…", — написал Железняк.

Данное нововведение может стать причиной недовольства среди работников, в том числе занятых в социальной сфере. Депутатам придется аргументировать и объяснять причины снижения доходов, отметил один из законодателей.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше получают программисты, а меньше всего — педагоги.

Мы также писали, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России и всеобщей мобилизации изменился уровень заработной платы у женщин. Именно они открыли 59% новых бизнесов за это время.

Ярослав Железняк зарплаты налоги деньги военный сбор

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