Українці отримають додатково 23% від мінімальної пенсії: умови

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні деякі громадяни можуть отримувати додатково до пенсії певні індивідуальні доплати, розмір яких може коливатися у діапазоні від 23% до 40% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії). Відомо, які діють правила на нарахування відповідної доплати у 2026 році.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право доплату до пенсії від 23% у 2026 році

Відповідно до норм чинного законодавства, право на додаткову фінансову підтримку може надаватися громадянам за наявності особливих заслуг перед Україною. Зокрема, такі виплати призначають для представників певних професій. Питання порядку оформлення, розмірів та кола осіб прописане у законі №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Відповідні фінансові нарахування додатково до пенсії отримують:

Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, від чотирьох орденів, особи зі званням "народний"; Ветерани війни, нагороджені за особисту мужність у захисті країни; Видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів; Особи, відзначені державними відзнаками, почесними званнями та преміями; Матері, які виховали від п’яти дітей до шестирічного віку (самотні батьки); Борці за незалежність України та реабілітовані жертви репресій.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється у вигляді надбавки до базового розміру:

пенсійної виплати за віком;

пенсії з інвалідності;

пенсійної виплати у разі втрати годувальника;

пенсії за вислугу років.

Закон передбачає, залежно від ситуації, щомісячні доплати у розмірі від 23% до 40% від мінімальної пенсії/прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на початку календарного року.

У 2026 році мінімум переглянули, що вплинуло на розміри надбавок. Зараз нараховують суми від 597 грн (23%) щомісяця. Якщо пенсіонер одночасно має право на отримання кількох видів доплат, то зможе самостійно обрати більшу за розміром.

Як призначають відповідні надбавки до пенсії

Пенсія за особливі заслуги не встановлюється автоматично. Її можуть призначити виключно після звернення чи з дати набуття такого права, якщо звернення було зроблене протягом року.

Для цього громадяни повинні написати заяву про призначення такої пенсії та подати до тероргану Пенсійного фонду.

Зокрема, до заяви потрібно буде буде додати:

документи з підтвердженням особливих заслуг;

документи про родинні відносини, довідку про смерть (для пенсії по втраті годувальника).

У разі відсутності якогось із документів його можна буде подати протягом трьох місяців.

У разі смерті пенсіонера — виплату можуть переоформити його рідні у розмірі від 70% до 90% від доплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яку суму пенсійної виплати можуть розраховувати громадяни за умови отримання офіційної заробітної плати у 25 000 грн. Під час розрахунку головним є офіційний дохід громадянина. Суму майбутньої пенсії за віком визначають за окремою формулою, що складається з трьох головних частин.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПФУ розповіли, які доплати можуть надавати пенсіонерам, яким більш ніж 70 років. Зокрема, передбачаються додаткові компенсаційні виплати за вік до 570 грн. Також надається доплата до пенсії в сумі, якщо не вистачатиме до визначеного законом розміру за наявності значного страхового стажу.