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Украинцы могут снизить налоги — как это сделать во время войны

22 декабря 2024 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Налоги во время войны — как платить меньше и не нарушить закон
Работа с документами. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые налогоплательщики в Украине могут снизить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода, полученного от одного работодателя в виде зарплаты, на сумму налоговой социальной льготы. Однако такая возможность не у каждого гражданина.

Об этом говорится в Законе Украины "О государственном бюджете на 2025 год".

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Налоговая социальная льгота — что нужно знать

Налоговая социальная льгота (НСЛ) — это сумма, которую используют, чтобы снизить налогооблагаемый доход работника при начислении налога на доходы физлиц. Таким образом, снижается налоговая база для расчета НДФЛ, а также размер самого налога. При этом:

  • льгота применяется только к зарплате, а также больничным, приравненным к заработной плате.
  • доходы, полученные по гражданско-правовым договорам или другим видам доходов, не подпадают под налоговую социальную льготу;
  • льготу не учитывают при расчете военного сбора.

Какие изменения произойдут в 2025 году

Ожидается, что в следующем году налоговая социальная льгота составит 1 514 грн — 50% от прожиточного минимума, установленного законом на начало года.

Важно знать, что налоговую социальную льготу могут применить только к доходам, которые не выше определенного предела. Предельный доход рассчитывается путем умножения прожиточного минимума на 1,4 и округления до 10 гривен.

В 2025 году этот предел составит 4 240 гривен. Это значит, что для зарплаты от 8 тыс. грн налоговая социальная скидка уже не будет действовать.

Ранее стало известно, что после окончания полномасштабной войны для украинцев могут ввести новую налоговую систему. Этот вопрос парламент рассмотрит во время первого послевоенного заседания.

Также мы рассказывали, что ФЛПам грозит штраф, если они несвоевременно оплатят единый налог. Предпринимателей оштрафуют даже если они опоздали с оплатой всего на день.

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