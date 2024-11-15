Субсидії в Україні — чому можуть скасувати допомогу

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Громадяни, які платять за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов'язковий платіж, призначається субсидія. Така підтримка дуже важлива, особливо в опалювальний сезон. Однак деякі громадяни можуть втратити право на допомогу.

Про те, чому можуть скасувати вже призначену субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Через військові дії значна кількість українців була вимушена покинути свої домівки. Багато з них переїхали за кордон. Однак деякі громадяни могли забути попередити Пенсійний фонд про виїзд когось із членів домогосподарства за межі країни, що може вплинути на можливість отримувати субсидію.

Якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, його не враховують під час призначення субсидії. Його доходи, а також соціальні норми житла і нормативи житлово-комунального обслуговування також не враховуються.

Наприклад, якщо в помешканні зареєстровано троє осіб, але дружина з дитиною понад 60 днів за кордоном — субсидію призначать лише на чоловіка.

"Водночас якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини, то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем", — пояснюють у ПФУ.

Коли повідомляти ПФУ про виїзд члена сім'ї за кордон

Одержувач субсидії має повідомити Пенсійний фонд України про виїзд члена домогосподарства за кордон на понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію. На це українця дається 30 днів.

Однак для жителів окремих областей діють інші правила. Вони повинні звернутись до ПФУ протягом місяця з моменту припинення (скасування) воєнного стану в Україні. Це стосується міста Києва і таких областей:

Волинської;

Дніпропетровської;

Донецької;

Житомирської;

Запорізької;

Київської;

Луганської;

Миколаївської;

Одеської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

Якщо буде виявлено факт перебування когось з членів сім'ї за кордоном і отримувач субсидії не повідомив про це ПФУ — допомогу буде припинено, а надмірно отримані кошти необхідно повернути. Субсидію можна поновити після нового звернення з початку опалювального чи неопалювального сезону.

Раніше ми писали, що для зменшення витрат на комунальні послуги українці можуть оформити пільги або субсидії. Хоча ці види підтримки доволі схожі, плутати їх все ж не варто.

Також ми розповідали, що деякі українці зможуть отримати значну підтримку цього опалювального сезону. В Україні продовжили експериментальний проєкт по додатковому забезпеченню громадян дровами.