Субсидии в Украине — почему могут отменить помощь

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Граждане, платящие за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж, назначается субсидия. Такая поддержка очень важна, особенно в отопительный сезон. Однако некоторые граждане могут лишиться права на помощь.

О том, почему могут упразднить уже назначенную субсидию, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему украинцев могут лишить субсидии

Из-за военных действий значительное количество украинцев было вынуждено покинуть свои дома. Многие из них переехали за границу. Однако некоторые граждане могли забыть предупредить Пенсионный фонд о выезде одного из членов домохозяйства за пределы страны, что может повлиять на возможность получать субсидию.

Если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, его не учитывают при назначении субсидии. Его доходы, а также социальные нормы жилья и нормативы жилищно-коммунального обслуживания тоже не учитываются.

Например, если в доме зарегистрированы три человека, но жена с ребенком более 60 дней за границей — субсидию назначат только на мужа.

"В то же время если лица, обратившиеся за назначением субсидии, и не уведомившие орган Пенсионного фонда Украины о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого человека, то выплата жилищной субсидии прекращается, а излишне выплачены средства возвращаются получателем", — объясняют в ПФУ.

Когда сообщать ПФУ о выезде члена семьи за границу

Получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд Украины о выезде члена домохозяйства за границу более чем на 60 дней в периоде, на который назначена субсидия. На это украинец дается 30 дней.

Однако для жителей отдельных областей действуют другие правила. Они должны обратиться в ПФУ в течение месяца с момента прекращения (отмены) военного положения в Украине. Это касается города Киева и таких областей:

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Если будет выявлен факт пребывания кого-либо из членов семьи за рубежом и получатель субсидии не сообщил об этом ПФУ — помощь будет прекращена, а чрезмерно полученные средства необходимо вернуть. Субсидию можно возобновить после нового обращения с начала отопительного или неотапливаемого сезона.

Ранее мы писали, что для уменьшения расходов на коммунальные услуги украинцы могут оформить льготы или субсидии. Хотя эти виды поддержки достаточно схожи, путать их все же не стоит.

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