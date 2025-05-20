Як відмовитися від спадщини у 2025 році — правила, яких мають дотримуватися спадкоємці

Людина підписує документи. Фото: Unsplash

В Україні спадкоємцям дозволено відмовлятися від спадщини в окремих випадках. Наприклад, якщо у спадкодавця залишилися борги чи кредити, то у спадкоємця виникне цілком логічне питання: а чи потрібно йому приймати таку спадщину?

Редакція Новини.LIVE розповідає, які існують правила для відмови від спадщини.

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Відмова від спадщини — деталі

Як зазначається на сайті Міністерства юстиції України, якщо спадкоємець вирішив не успадковувати майно, тоді має повідомити про це:

нотаріуса;

уповноважену посадову особу за місцем розкриття спадщини.

Відповідна заява подається особисто, також її можна надіслати поштою (зокрема електронною). В останньому випадку на заяві має бути нотаріально засвідчений підпис. Заяву необхідно подати за пів року з моменту відкриття спадщини.

Також важливо знати, що:

відмовитися від спадщини можна на користь іншої особи;

відмова є безумовною і беззастережною;

є можливість відкликати відмову протягом строку, встановленого для її прийняття.

"Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Українець, який складає заповіт, може включити у нього незвичну умову — заповідальний відказ. Тоді спадкоємцю потрібно буде виконати певну дію на користь іншої людини, і не обов'язково родича.

Нагадаємо, що після смерті людини може статися так, що на її майно не буде претендентів. Така спадщина визнається відумерлою.

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