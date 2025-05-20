Как отказаться от наследства в 2025 году — правила, которых должны придерживаться наследники

Человек подписывает документы. Фото: Unsplash

В Украине наследникам разрешено отказываться от наследства в отдельных случаях. Например, если у наследодателя остались долги или кредиты, то у наследника возникнет вполне логичный вопрос: а нужно ли ему принимать такое наследство?

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие существуют правила для отказа от наследства.

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Отказ от наследства — детали

Как отмечается на сайте Министерства юстиции Украины, если наследник решил не наследовать имущество, тогда должен сообщить об этом:

нотариусу;

уполномоченному должностному лицу по месту раскрытия наследства.

Соответствующее заявление подается лично, также его можно отправить по почте (в частности электронной). В последнем случае на заявлении должна быть нотариально заверенная подпись. Заявление необходимо подать за полгода с момента открытия наследства.

Также важно знать, что:

отказаться от наследства можно в пользу другого лица;

отказ является безусловным и безоговорочным;

есть возможность отозвать отказ в течение срока, установленного для его принятия.

"Отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Украинец, который составляет завещание, может включить в него необычное условие — завещательный отказ. Тогда наследнику нужно будет выполнить определенное действие в пользу другого человека, и не обязательно родственника.

Напомним, что после смерти человека может случиться так, что на его имущество не будет претендентов. Такое наследство признается выморочным.

Также мы рассказывали, какие проблемы с продажей имущества могут возникнуть у украинцев, которые выехали за границу во время полномасштабной войны. В 2025 году подобные случаи стали привычным явлением.