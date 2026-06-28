Українці можуть скоротити витрати на комуналку: що треба зробити

Людина з квитанціями на комуналку й смартфоном, чоловік і жінка оглядають панораму міста. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Навіть якщо ви живете у власному житлі, за нього щомісяця потрібно платити: за воду, електрику та інші комунальні послуги. При цьому українці часто незадоволені якістю отриманих послуг, до того ж тарифи багатьом споживачам не по кишені. Втім, громадяни можуть скоротити витрати на комуналку, якщо відмовляться від найдорожчої послуги — централізованого опалення.

Про те, як це зробити законно, йдеться на порталі Дія, передає Новини.LIVE.

Відмова від централізованого опалення

Як зазначається, перейти на індивідуальне теплопостачання можна, якщо не порушувати законодавство. Наприклад, в багатоквартирних будинках не можна "відрізати" опалення лише одній квартирі. Рішення про відмову від централізованого опалення ухвалюється усіма жителями будинку.

Коли усі співвласники погодяться на відключення будинку від централізованої системи опалення та гарячого водопостачання, починається офіційна процедура.

Інші правила діють для приватних будинків. Їхні власники скасовують послугу самостійно. Тобто їм не потрібно чекати на згоду від когось ще.

Як відмовитися від централізованого опалення

Якщо усі співвласники багатоквартирного будинку погоджуються на це, то подають заяву на відключення. Зробити це потрібно лише в міжопалювальний період — до 1 вересня.

Усі технічні роботи, демонтаж обладнання та переобладнання системи теплопостачання відбувається за гроші власників житла.

Для проходження процедури необхідно звернутися:

до органу місцевого самоврядування;

до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання;

в районні ради, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад.

Разом із заявою потрібно подати інформацію про намір встановити індивідуальну чи автономну систему опалення.

Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, обов’язково знадобиться протокол зборів співвласників із рішенням про відключення будинку від централізованої системи та визначенням уповноважених представників, які супроводжуватимуть процедуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 липня 2026 року для деяких споживачів зміниться тариф на воду. Так, деякі водоканали вирішили, що вже можна піднімати вартість обслуговування. Відповідно, зростуть суми у платіжках абонентів Черкасиводоканал, Тернопільводоканал, Рівнеоблводоканал та інші.

Ще Новини.LIVE пояснювали, якими будуть тарифи на газ для побутових споживачів. Так, з 1 липня більшість платитиме фіксовану ціну — 7,96 грн за кубометр. Її ГК "Нафтогаз України" затвердив щонайменше до 30 квітня 2027 року.