Допомога на творчість — як отримати до 200 тис. грн

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Український культурний фонд (УКФ) оголосив можливість отримання грантів для митців серед ветеранів та осіб з інвалідністю. Відповідні стипендії спрямовані на відновлення культурно-мистецької діяльності.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, у рамках ініціативи будуть надані гранти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. Кошти дозволяється витратити на культурно-мистецький продукт:

виставка;

експозиція;

відео- чи радіоконтент;

стінопис чи графіті;

віртуальний музей.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: УКФ

Однією з цілей програми є підтримка митців, зокрема осіб з інвалідністю та ветеранів. Йдеться про надання допомоги у провадженні культурно-мистецької діяльності.

Як взяти участь у програмі

До участі запрошуються громадяни, які досягли 18 років та займаються діяльністю у сфері культури в Україні (за виключенням окупованих територій).

Всі охочі повинні зареєструватися на сайті УКФ за посиланням. Там необхідно обрати програму "Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності", після чого внести дані у спеціальну анкету. У самому кінці треба підписати кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Заявки приймають до 15 січня 2024 року.

Додаткова покрокова інструкція щодо подання заявки наведена за посиланням.

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