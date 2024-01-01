Допомога на творчість — як отримати до 200 тис. грн

Українці можуть отримати від 50 до 200 тис. грн — деталі програми
Український культурний фонд (УКФ) оголосив можливість отримання грантів для митців серед ветеранів та осіб з інвалідністю. Відповідні стипендії спрямовані на відновлення культурно-мистецької діяльності.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Грошова допомога для представників культури
Як зазначається, у рамках ініціативи будуть надані гранти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. Кошти дозволяється витратити на культурно-мистецький продукт:
- виставка;
- експозиція;
- відео- чи радіоконтент;
- стінопис чи графіті;
- віртуальний музей.
З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Однією з цілей програми є підтримка митців, зокрема осіб з інвалідністю та ветеранів. Йдеться про надання допомоги у провадженні культурно-мистецької діяльності.
Як взяти участь у програмі
До участі запрошуються громадяни, які досягли 18 років та займаються діяльністю у сфері культури в Україні (за виключенням окупованих територій).
Всі охочі повинні зареєструватися на сайті УКФ за посиланням. Там необхідно обрати програму "Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності", після чого внести дані у спеціальну анкету. У самому кінці треба підписати кваліфікованим електронним цифровим підписом.
Заявки приймають до 15 січня 2024 року.
Додаткова покрокова інструкція щодо подання заявки наведена за посиланням.
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