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Українці можуть отримати від 50 до 200 тис. грн — деталі програми

1 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на творчість — як отримати до 200 тис. грн
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український культурний фонд (УКФ) оголосив можливість отримання грантів для митців серед ветеранів та осіб з інвалідністю. Відповідні стипендії спрямовані на відновлення культурно-мистецької діяльності.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, у рамках ініціативи будуть надані гранти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. Кошти дозволяється витратити на культурно-мистецький продукт:

  • виставка;
  • експозиція;
  • відео- чи радіоконтент;
  • стінопис чи графіті;
  • віртуальний музей.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

 

грошова допомога
Джерело: УКФ

Однією з цілей програми є підтримка митців, зокрема осіб з інвалідністю та ветеранів. Йдеться про надання допомоги у провадженні культурно-мистецької діяльності.

Як взяти участь у програмі

До участі запрошуються громадяни, які досягли 18 років та займаються діяльністю у сфері культури в Україні (за виключенням окупованих територій).

Всі охочі повинні зареєструватися на сайті УКФ за посиланням. Там необхідно обрати програму "Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності", після чого внести дані у спеціальну анкету. У самому кінці треба підписати кваліфікованим електронним цифровим підписом.

Заявки приймають до 15 січня 2024 року.

Додаткова покрокова інструкція щодо подання заявки наведена за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 лютого значна кількість переселенців може залишитися без фінансової підтримки. Проте в Уряді намагаються зберегти деякі виплати.

Також ми писали, що, оскільки ВПО перестануть отримувати допомогу на проживання від держави, у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

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