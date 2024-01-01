Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы могут получить от 50 до 200 тыс. грн — детали программы arrow

Украинцы могут получить от 50 до 200 тыс. грн — детали программы

1 января 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на творчество — как получить до 200 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский культурный фонд (УКФ) объявил о возможности получения грантов для художников среди ветеранов и лиц с инвалидностью. Соответствующие стипендии направлены на возобновление культурно-художественной деятельности.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Денежная помощь для представителей культуры

Как отмечается, в рамках инициативы будут предоставлены гранты в размере от 50 до 200 тысяч гривен. Средства разрешается потратить на культурно-художественный продукт:

  • выставка;
  • экспозиция;
  • видео- или радиоконтент;
  • стенопись или граффити;
  • виртуальный музей.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

 

денежная помощь
Источник: УКФ

Одной из целей программы является поддержка деятелей культуры, в частности лиц с инвалидностью и ветеранов. Речь идет об оказании помощи в осуществлении культурно-художественной деятельности.

Как принять участие в программе

К участию приглашаются граждане, достигшие 18 лет и занимающиеся деятельностью в сфере культуры в Украине (за исключением оккупированных территорий).

Все желающие должны зарегистрироваться на сайте УКФ по ссылке.

Там необходимо выбрать программу "Стипендия на возобновление культурно-художественной деятельности", после чего внести данные в специальную анкету. В самом конце нужно подписать квалифицированной электронной цифровой подписью.

Заявки принимаются до 15 января 2024 года.

Дополнительная пошаговая инструкция по подаче заявки приведена по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля значительное количество переселенцев может остаться без финансовой поддержки. Однако в правительстве пытаются сохранить некоторые выплаты.

Также мы писали, что поскольку ВПЛ перестанут получать помощь на проживание от государства, в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме