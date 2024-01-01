Помощь на творчество — как получить до 200 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинский культурный фонд (УКФ) объявил о возможности получения грантов для художников среди ветеранов и лиц с инвалидностью. Соответствующие стипендии направлены на возобновление культурно-художественной деятельности.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, в рамках инициативы будут предоставлены гранты в размере от 50 до 200 тысяч гривен. Средства разрешается потратить на культурно-художественный продукт:

выставка;

экспозиция;

видео- или радиоконтент;

стенопись или граффити;

виртуальный музей.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Источник: УКФ

Одной из целей программы является поддержка деятелей культуры, в частности лиц с инвалидностью и ветеранов. Речь идет об оказании помощи в осуществлении культурно-художественной деятельности.

Как принять участие в программе

К участию приглашаются граждане, достигшие 18 лет и занимающиеся деятельностью в сфере культуры в Украине (за исключением оккупированных территорий).

Все желающие должны зарегистрироваться на сайте УКФ по ссылке.

Там необходимо выбрать программу "Стипендия на возобновление культурно-художественной деятельности", после чего внести данные в специальную анкету. В самом конце нужно подписать квалифицированной электронной цифровой подписью.

Заявки принимаются до 15 января 2024 года.

Дополнительная пошаговая инструкция по подаче заявки приведена по ссылке.

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