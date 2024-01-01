Помощь на творчество — как получить до 200 тыс. грн

Украинцы могут получить от 50 до 200 тыс. грн — детали программы
Украинский культурный фонд (УКФ) объявил о возможности получения грантов для художников среди ветеранов и лиц с инвалидностью. Соответствующие стипендии направлены на возобновление культурно-художественной деятельности.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Денежная помощь для представителей культуры
Как отмечается, в рамках инициативы будут предоставлены гранты в размере от 50 до 200 тысяч гривен. Средства разрешается потратить на культурно-художественный продукт:
- выставка;
- экспозиция;
- видео- или радиоконтент;
- стенопись или граффити;
- виртуальный музей.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Одной из целей программы является поддержка деятелей культуры, в частности лиц с инвалидностью и ветеранов. Речь идет об оказании помощи в осуществлении культурно-художественной деятельности.
Как принять участие в программе
К участию приглашаются граждане, достигшие 18 лет и занимающиеся деятельностью в сфере культуры в Украине (за исключением оккупированных территорий).
Все желающие должны зарегистрироваться на сайте УКФ по ссылке.
Там необходимо выбрать программу "Стипендия на возобновление культурно-художественной деятельности", после чего внести данные в специальную анкету. В самом конце нужно подписать квалифицированной электронной цифровой подписью.
Заявки принимаются до 15 января 2024 года.
Дополнительная пошаговая инструкция по подаче заявки приведена по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 февраля значительное количество переселенцев может остаться без финансовой поддержки. Однако в правительстве пытаются сохранить некоторые выплаты.
Также мы писали, что поскольку ВПЛ перестанут получать помощь на проживание от государства, в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.
Читайте Новини.LIVE!