Пенсии в Украине — как не потерять выплаты, устроившись на работу

Женщины с бумагами. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде объяснили, почему части украинцев могут отменять выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать на "заслуженном отдыхе".

Об этом говорится в ответе ПФУ.

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Когда могут отменить начисление пенсии

В Пенсионном фонде отметили, что украинцы, работающие по определенной профессии, должны учитывать определенные нюансы. Некоторым могут отменить выплату пенсии в связи с трудоустройством на законных основаниях. Речь идет о тех гражданах, которые вышли на пенсию по выслуге лет. В фонде разъяснили, когда можно потерять выплаты в случае трудоустройства.

Так, в ПФУ ответили на вопрос одной из гражданок, которая вернулась на работу в школу, будучи пенсионеркой.

"Я бывший учитель, получаю пенсию по выслуге лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?", — спросила женщина.

Как отметили в Пенсионном фонде, поскольку гражданка вернулась в школу на должность ассистента учителя, а не полноценного педагога, то ей пенсию не будут отменять, а будут выплачивать вместе с зарплатой. В то время как в случае работы в должности учителя, пенсию отменили бы и возобновили после увольнения с работы.

В ПФУ подчеркивают, что по украинскому законодательству, если пенсионер, снова вернется на работу по своей бывшей профессии, предусматривающей право на пенсию по выслуге лет и досрочного выхода на "заслуженный отдых", выплаты пенсии в таком случае невозможны. Человек сможет получать исключительно заработную плату по месту работы.

Учитывая это, пенсионеру уместно найти другую работу, которая не будет давать право на досрочную пенсию. В таких случаях закон разрешает получать как зарплату, так и пенсию.

Также граждане, которые вышли на заслуженный отдых на общих основаниях, после достижения пенсионного возраста, могут не волноваться об отмене пенсии. Они вправе устраиваться на работу, пенсию в таком случае не отменят.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсионеры в 2024 году могут лишиться выплат, если не пройдут процедуру физической идентификации. Чтобы этого не произошло, нужно спешить ее пройти в упрощенном порядке.

Также мы писали, что в Украине в зависимости от возраста, категории и ряда других факторов гражданам назначают различные виды пенсионных выплат. Среди них и пенсию "в связи с потерей кормильца", по начислениям которой есть определенные нюансы.