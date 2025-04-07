Украинские беженцы в ЕС — что делать гражданам после войны

Женщина держит в руках украинский паспорт. Фото: УНИАН

Если Украина и Россия при посредничестве президента США Дональда Трампа договорятся прекратить активные боевые действия на фронте, миллионы украинцев, которые выехали в страны ЕС из-за войны и получили там временную защиту, могут потерять свои права на проживание и получение услуг. Все потому, что в Европейском Союзе до сих пор не определились, на каких основаниях граждане Украины будут оставаться за границей после войны.

Об этом пишет издание Euractiv.

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Как отмечается в материале, с началом полномасштабной войны между Украиной и РФ лидеры стран, в которые ехали украинцы, договорились, что временная защита для людей будет действовать в течение двух лет. Но в 2024 году было решено, что правовой статус для беженцев будет действовать до марта 2026 года. Но приостановление огня на фронте может "за одну ночь изменить условия пребывания украинцев в Евросоюзе", и тогда принимающие страны будут самостоятельно решать:

отменять ли временную защиту для украинцев;

продолжать ли процесс интеграции беженцев;

или настаивать на возвращении граждан Украины на Родину.

Тем временем в Еврокомиссии уже рассматривают вариант с продлением временной защиты для украинцев. Так, по словам министра внутренних дел Чехии Вита Ратушана, Чехия, Германия и Еврокомиссия работают над общим ответом, который планируют озвучить во время польского председательства в Евросоюзе. Вероятно, это произойдет в июне.

"Но конкретные условия еще предстоит обсудить", — подчеркнул он.

Однако ряд стран уже сейчас работает над тем, чтобы предоставить беженцам "долгосрочный статус". Например, в Польше украинцам планируют предложить национальный статус временного проживания на три года. Но получить его смогут граждане, у которых в течение года была непрерывная временна защита.

В Чехии новый специальный пятилетний вид на жительство дадут украинцам, которые прожили в этой стране более двух лет, нашли работу, а их дети посещают местные школы.

В Германии уже тоже наработали варианты действий, но окончательное решение сформирует новое правительство. Другие столицы разрабатывают собственные планы. Так, Австрия, Италия, Эстония и Латвия принимают долгосрочные решения с разным уровнем защиты.

Ранее стало известно, что немецкое правительство планирует пересмотреть социальную поддержку граждан Украины. В стране хотят усилить ответственность получателей выплат и эффективнее распределять бюджетные средства.

Также мы рассказывали, действительно ли в США собираются отменить легальный статус пребывания для украинцев. Недавно некоторые граждане получили письмо с просьбой выехать из страны.