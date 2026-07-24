Українські родини можуть отримати 32 400 грн від Карітас: умови

Чоловік та жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" відновило прийом заявок на реєстрацію у програмі, що передбачає надання грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок воєнних дій. Сума виплат буде залежати від колькості осіб у домогосподарстві, зокрема родина із трьох людей зможе отримати 32 400 грн.

Про те, де і кому нададуть допомогу, повідомляють Новини.LIVE.

Хто зможе оформити виплати від Карітас у липні

Як зазначається, йдеться про програму "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", яку реалізовують у Запорізькій області. У рамках цієї програми пріоритет загалом нададається особам, які проживають у прифронтових громадах. Зокрема, поновлено реєстрацію у місті Вільнянськ.

Взяти участь у програмі зможуть громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій. Кошти нададуть на задоволення основних життєвих потреб.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, які:

проживають до 50 км від лінії бойових дій;

мають низький дохід або втратили джерело доходу;

не можуть покрити базові потреби або належать до вразливих категорій населення.

У списку соціально вразливих груп людей:

громадяни з інвалідністю (І, ІІ, ІІ група);

люди з тяжкими захворюваннями;

люди 60 років і старше, які проживають самі або в сім’ї з двох осіб без підтримки родичів працездатного віку;

самотні батьки або опікуни;

багатодітні родини;

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Сума грошової допомоги та як отримати

У рамках програми "Карітас України" передбачається надання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на покриття базових потреб протягом шести місяців. Тобто родина, наприклад, з трьох осіб зможе оформити виплату у розмірі 32 400 грн.

Грошову допомогу можуть виплатити шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (IBAN) протягом 3–10 робочих днів з моменту підтвердження права на допомогу та її нарахування.

Важлива умова — домогосподарство не повинно до цього отримувати подібну допомогу від інших організацій або подібних програм протягом останніх шести місяців до моменту реєстрації.

Подавати заявки жителі Вільнянська можуть, заповнивши спеціальну електронну форму.

"Після заповнення форми, якщо ви відповідаєте критеріям вразливості та вимогам програми, наші спеціалісти зв'яжуться з вами", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у чотирьох регіонах можна отримати фінансову допомогу у понад 2 000 євро. Виплати передбачені для вразливих категорій громадян, які постраждали через війну. Оформлену фінансову підтримку можна буде спрямувати на купівлю необхідних засобів для бізнесу (техніку, інструменти, обладнання тощо).

Також Новини.LIVE писали про можливість отримати гранти в 11 областях. Виплати доступні для самозайнятих та малих і середніх підприємств. Пріоритетними будуть бізнеси, що сприятимуть відновленню громад. Розмір виплат стартуватиме з 17 000 доларів. Виплати можна використати на виробничі засоби.