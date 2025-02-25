Выплаты для украинцев в Польше в 2025 году - кто получит новую помощь

Украинские беженцы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Польше заработает расширенная программа социальной поддержки для украинцев с инвалидностью. Однако изменения касается только граждан с легальным статусом пребывания в стране.

Об этом говорится в сообщении на платформе Spilno в Польше.

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Так, в 2025 году украинцам ежемесячно будут начислять от 600 до 4 тыс. злотых (от 6 090 тыс. грн до 40 600 тыс.). У совершеннолетних граждан, которым удастся подтвердить свою справку об инвалидности, будет социальная пенсия, размер которой составляет 1 588 злотых (16 118 грн). Также есть программа "Swiadczenie wspierające", по которой сумма выплат зависит от уровня потребности в поддержке, ее показатель колеблется от 40% до 220% от размера социальной пенсии.

Зато семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, будут получать дополнительные выплаты. Так, опекуны, которые не могут трудоустроиться, поскольку присматривают за ребенком, могут рассчитывать на ежемесячную помощь в 2 458 злотых (24 948 грн). Эта программа распространяется на детей до 18 лет или до 25 лет, если инвалидность возникла во время обучения.

Кроме того, для детей с инвалидностью и лиц старше 16 лет с подтвержденной степенью инвалидности, предусмотрена помощь в размере 215,84 злотого (2 182 грн). Еще существует специальная выплата по уходу в размере 620 злотых (6 293 грн).

Как получить выплаты

Для этого украинцы в Польше должны подать заявление через электронные сервисы:

PEU ZUS;

правительственный портал;

электронный банкинг.

Также нужно будет предоставить документы, среди которых: PESEL UKR, удостоверение личности и официальное подтверждение инвалидности от польских органов.

Ранее стало известно, что от украинцев, которые в 2025 году будут ехать в Польшу, будут требовать справку от ETIAS (Европейской системы информации и авторизации путешествий). Нововведение нужно будет соблюдать всем гражданам со стран, которые заключили безвизовый режим с ЕС, в том числе и украинцев.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане Украины потеряют финансовую поддержку в Польше. Власти, в частности, хотят пересмотреть правила предоставления помощи на детей для мигрантов и беженцев.