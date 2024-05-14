Банки получили рекордную прибыль в 2024 году — какая сумма

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные относительно чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось увеличить прибыль на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Прибыль украинских банков в 2024 году

Как отмечают в Нацбанке, за первый квартал текущего года объем чистой прибыли банков составил 40,518 млрд гривен.

Среди ключевых факторов роста доходности в годовом исчислении:

увеличение процентных доходов;

меньший объем отчисления в резервы под убытки от активных операций.

По информации НБУ, доходы финучреждений доходы за январь-март выросли на 16%, до 120,71 млрд гривен, а процентные доходы — на 25%, до 84,94 млрд гривен.

Данные НБУ. Источник: РБК-Украина

Объем расхода вырос на 14%, до 80,19 млрд гривен. В то же время финучреждения сократили отчисления резервов под возможные убытки на 1,44 млрд гривен.

Данные НБУ. Источник: РБК-Украина

"Прибыль, которую банки генерируют сегодня — это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал. Кроме того, именно достаточный капитал — залог более оживленного кредитования в дальнейшем, мы уже видим такую тенденцию", — говорят в НБУ.

Также обновили данные об объеме годовой прибыли банков за предыдущий год — 83,2 млрд гривен. Соответствующее уточнение обусловлено доначислением отдельными финучреждениями налога на прибыль еще на 3,2 млрд гривен. Таким образом, объем начисленного банками налога на прибыль за прошлый год равнялся 76,6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте 2024 года вклады в банках, входящих в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, имели общую сумму 1 трлн 228 млрд гривен. Более трети всех вкладов (35,8%) были в долларах и евро.

Мы также сообщали, что Национальный банк ввел валютные ограничения, сначала сократившие объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.