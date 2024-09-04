Украина существенно сократила госдолг — детали реструктуризации

Американская валюта. Фото: Depositphotos

Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой операции государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Детали реструктуризации

Отмечено, что транзакция была проведена для восстановления долговой устойчивости, поддержки макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета на фоне продолжающейся российской военной агрессии против Украины.

Процесс реструктуризации состоялся путем обмена тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии еврооблигаций, гарантированных государством Укравтодором, на общую сумму около 20,5 млрд долларов (приблизительно 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов). В результате этого обмена было выпущено восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов США.

В результате этого соглашения долг Украины как государственный, так и гарантированный государством уменьшился на около 9 млрд долларов. Это привело к снижению номинальной стоимости долга на 37% от начала сделки и уменьшению его чистой приведенной стоимости примерно на 60% (с учетом ставки дисконтирования 14%). Это одно из самых больших списаний долга среди недавних реструктуризаций суверенного долга.

"Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии 11,4 млрд долларов США в течение следующих трех лет. Кроме этого, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов США", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что это соглашение отвечает целям программы Международного валютного фонда (МВФ) по обеспечению долговой устойчивости и было одобрено Группой кредиторов Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, на 31 июля 2024 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов. В июле 2024 года долг Украины вырос на 206,16 млрд гривен в гривневом эквиваленте и на 3,20 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Мы также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 28 августа большинство кредиторов Украины поддержало реструктуризацию внешнего долга. Он подчеркнул, что это позволит сэкономить более 11 миллиардов долларов на обслуживании долга.