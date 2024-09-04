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Украина завершила реструктуризацию долга — что известно

4 сентября 2024 18:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украина существенно сократила госдолг — детали реструктуризации
Американская валюта. Фото: Depositphotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой операции государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Детали реструктуризации

Отмечено, что транзакция была проведена для восстановления долговой устойчивости, поддержки макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета на фоне продолжающейся российской военной агрессии против Украины.

Процесс реструктуризации состоялся путем обмена тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии еврооблигаций, гарантированных государством Укравтодором, на общую сумму около 20,5 млрд долларов (приблизительно 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов). В результате этого обмена было выпущено восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов США.

В результате этого соглашения долг Украины как государственный, так и гарантированный государством уменьшился на около 9 млрд долларов. Это привело к снижению номинальной стоимости долга на 37% от начала сделки и уменьшению его чистой приведенной стоимости примерно на 60% (с учетом ставки дисконтирования 14%). Это одно из самых больших списаний долга среди недавних реструктуризаций суверенного долга.

"Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии 11,4 млрд долларов США в течение следующих трех лет. Кроме этого, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов США", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что это соглашение отвечает целям программы Международного валютного фонда (МВФ) по обеспечению долговой устойчивости и было одобрено Группой кредиторов Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, на 31 июля 2024 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов. В июле 2024 года долг Украины вырос на 206,16 млрд гривен в гривневом эквиваленте и на 3,20 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Мы также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что 28 августа большинство кредиторов Украины поддержало реструктуризацию внешнего долга. Он подчеркнул, что это позволит сэкономить более 11 миллиардов долларов на обслуживании долга.

Минфин госдолг деньги долги экономика

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