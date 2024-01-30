Індекс сприйняття корупції — за рік Україна поліпшила показники

Американська валюта. Фото: Unplush

Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI). Країна отримала 36 балів зі 100 можливих у 2023 році.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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Індекс сприйняття корупції-2023

Як зазначають в TI, Україна за минулий рік додала три бали, показавши один із найліпших результатів. Країна посіла 104 місце з-поміж 180 країн світу.

У Transparency зауважують, що з часів Революції Гідності за десять років Україна здобула 11 балів, отримавши найбільший приріст серед країн зі статусом кандидата у ЄС. Однак Україна продовжує відставати від показників країн-членів єврозони.

Джерело: Transparency International

Варто зауважити, що в Індексі сприйняття корупції ще одна кандидатка у ЄС, Молдова, також піднялась на три сходинки, отримавши 42 бали та посівши 76 місце. В інших країн такі результати:

Північна Македонія отримала ще два бали (42 бали, 76 місце);

Чорногорія отримала один бал (46 балів, 63 місце);

Албанія (37 балів, 98 місце) та Боснія та Герцеговина (35 балів, 108 місце) додали теж по одному балу;

Сербія не змінила показник (36 балів, 104 місце);

Грузія втратила три бали (53 бали, 49 місце);

закриває перелік кандидатів Туреччина, мінус два бали (34 бали, 115 місце).

Джерело: Transparency International

За аналітичною інформацією, за десять років суттєво покращили результати: Молдова — на сім балів, Албанія — на шість балів та Грузія — чотири бали. Туреччина втратила за цей час 16 балів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, столичні правоохоронці у співпраці з Шевченківською окружною прокуратурою викрили чиновника Центральної випробувальної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання грошей.

Також ми писали, що у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів.