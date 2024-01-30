Индекс восприятия коррупции — за год Украина улучшила показатели

Американская валюта. Фото: Unplush

Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI). Страна получила 36 баллов из 100 возможных в 2023 году.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Читайте также:

Индекс восприятия коррупции-2023

Как отмечают в TI, Украина за прошлый год добавила три балла, показав один из лучших результатов. Страна заняла 104 место из 180 стран мира.

В Transparency отмечают, что со времен Революции Достоинства за десять лет Украина завоевала 11 баллов, получив наибольший прирост среди стран со статусом кандидата в ЕС. Однако Украина продолжает отставать от показателей стран-членов еврозоны.

Источник: Transparency International

Следует отметить, что в Индексе восприятия коррупции еще одна кандидатка в ЕС, Молдова, также поднялась на три ступени, получив 42 балла и заняв 76 место. У других стран следующие результаты:

Северная Македония получила еще два балла (42 балла, 76 место);

Черногория получила один балл (46 баллов, 63 место);

Албания (37 баллов, 98 место) и Босния и Герцеговина (35 баллов, 108 место) добавили тоже по одному баллу;

Сербия имеет тот же показатель (36 баллов, 104 место);

Грузия потеряла три балла (53 балла, 49 место);

закрывает список кандидатов Турция, минус два балла (34 балла, 115 место).

Источник: Transparency International

По аналитической информации, за десять лет существенно улучшили результаты: Молдова — на семь баллов, Албания — на шесть баллов и Грузия — четыре балла. Турция потеряла за это время 16 баллов.

Что еще стоит знать

Напомним, столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысяч долларов