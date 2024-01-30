Индекс восприятия коррупции — за год Украина улучшила показатели

Украина существенно улучшила результат в Индексе восприятия коррупции — данные за 2023 год
Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI). Страна получила 36 баллов из 100 возможных в 2023 году.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Индекс восприятия коррупции-2023
Как отмечают в TI, Украина за прошлый год добавила три балла, показав один из лучших результатов. Страна заняла 104 место из 180 стран мира.
В Transparency отмечают, что со времен Революции Достоинства за десять лет Украина завоевала 11 баллов, получив наибольший прирост среди стран со статусом кандидата в ЕС. Однако Украина продолжает отставать от показателей стран-членов еврозоны.
Следует отметить, что в Индексе восприятия коррупции еще одна кандидатка в ЕС, Молдова, также поднялась на три ступени, получив 42 балла и заняв 76 место. У других стран следующие результаты:
- Северная Македония получила еще два балла (42 балла, 76 место);
- Черногория получила один балл (46 баллов, 63 место);
- Албания (37 баллов, 98 место) и Босния и Герцеговина (35 баллов, 108 место) добавили тоже по одному баллу;
- Сербия имеет тот же показатель (36 баллов, 104 место);
- Грузия потеряла три балла (53 балла, 49 место);
- закрывает список кандидатов Турция, минус два балла (34 балла, 115 место).
По аналитической информации, за десять лет существенно улучшили результаты: Молдова — на семь баллов, Албания — на шесть баллов и Грузия — четыре балла. Турция потеряла за это время 16 баллов.
Что еще стоит знать
Напомним, столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.
Также мы писали, что в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысяч долларов
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