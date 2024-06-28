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Україна щорічно отримуватиме 60 млрд доларів від західних партнерів — на що виділяють кошти

28 червня 2024 17:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Безпекові угоди — Шмигаль розповів про щорічну фінансову допомогу від партнерів України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Україна щорічно отримуватиме військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Це стало можливим завдяки підписаним безпековим угодам з партнерами.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Що відомо про безпекові угоди

"В наступні 4 роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно", — повідомив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Євросоюзом та США. 

"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", — сказав Шмигаль. 

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що Україна отримає додаткові 50 мільярдів доларів від союзників вже цього року. Ці кошти надійдуть завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. За його словами, таке рішення було прийнято на саміті країн "Великої сімки".

Україна отримає 60 млрд доларів
Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, 27 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради в Брюсселі підписав три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом. Документ закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

Ми також писали, що 13 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Європейський союз
США
фінансова допомога
військова допомога
гроші
фінанси
безпека
угода
війна в Україні

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