Соглашения безопасности — Шмигаль рассказал о ежегодной финансовой помощи от партнеров Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Украина будет ежегодно получать военную помощь в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Это стало возможным благодаря подписанным соглашениям безопасности с партнерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Что известно о соглашениях безопасности

"В последующие 4 года наши партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно", — сообщил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина подписала уже 20 договоров безопасности с союзниками, в том числе с Евросоюзом и США.

"Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу нашей будущей безопасности в мирное время", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Украина получит дополнительные 50 миллиардов долларов от союзников уже в этом году. Эти средства поступят благодаря использованию доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. По его словам, такое решение было принято на саммите стран "Большой семерки".

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Что еще нужно знать

Напомним, 27 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе подписал три соглашения по безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом. Документ закрепит обязательство всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

Мы также писали, что 13 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.