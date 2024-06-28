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Украина будет ежегодно получать 60 млрд долларов от западных партнеров — на что выделяют средства

28 июня 2024 17:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Соглашения безопасности — Шмигаль рассказал о ежегодной финансовой помощи от партнеров Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина будет ежегодно получать военную помощь в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Это стало возможным благодаря подписанным соглашениям безопасности с партнерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Что известно о соглашениях безопасности

"В последующие 4 года наши партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно", — сообщил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Украина подписала уже 20 договоров безопасности с союзниками, в том числе с Евросоюзом и США.

"Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу нашей будущей безопасности в мирное время", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Украина получит дополнительные 50 миллиардов долларов от союзников уже в этом году. Эти средства поступят благодаря использованию доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. По его словам, такое решение было принято на саммите стран "Большой семерки".

Украина получит 60 млрд долларов
Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, 27 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе подписал три соглашения по безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом. Документ закрепит обязательство всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри.

Мы также писали, что 13 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
Европейский союз
США
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война в Украине

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