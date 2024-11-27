Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Это произошло в рамках проекта PEACE.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в среду, 27 ноября.

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"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, основанный для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

Премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты и партнеров по развитию за финансирование проекта PEACE и выразил благодарность Всемирному банку.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой предоставить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов для долгосрочной военной поддержки.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил об увеличении расходов на помощь Украине в 2025 году до 2,7 миллиарда долларов.