Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Украина получила от Всемирного банка 4,8 млрд долларов
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка. Это произошло в рамках проекта PEACE.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в среду, 27 ноября.
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"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, основанный для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", — подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.
Премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты и партнеров по развитию за финансирование проекта PEACE и выразил благодарность Всемирному банку.
Напомним, Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой предоставить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов для долгосрочной военной поддержки.
Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил об увеличении расходов на помощь Украине в 2025 году до 2,7 миллиарда долларов.
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