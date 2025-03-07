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Україна отримала перші кошти з активів РФ від Британії

7 березня 2025 14:09
Карина Приходько - Редактор
Заморожені активи РФ — Україна отримала перші гроші
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів  від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 7 березня. 

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Шмигаль розповів, що сьогодні Україна отримала 752 млн фунтів в межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення української обороноздатності.

За його словами, Україна розраховує, що всі суверенні активи РФ будуть конфісковані та передані на користь нашої держави у майбутньому. 

"Дякую Уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну", — підкреслив прем'єр. 

заморожені актив РФ
Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль заявив, що ціль України — конфіскація всіх 300 млрд доларів заморожених російських активів

Також ми писали, що Франція пропонує заарештувати заморожені російські активи у Європі. Це один із пунктів європейського мирного плану для України. 

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