Заморожені активи РФ — Україна отримала перші гроші

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на зміцнення української обороноздатності.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 7 березня.

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Шмигаль розповів, що сьогодні Україна отримала 752 млн фунтів в межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення української обороноздатності.

За його словами, Україна розраховує, що всі суверенні активи РФ будуть конфісковані та передані на користь нашої держави у майбутньому.

"Дякую Уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну", — підкреслив прем'єр.

Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль заявив, що ціль України — конфіскація всіх 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Також ми писали, що Франція пропонує заарештувати заморожені російські активи у Європі. Це один із пунктів європейського мирного плану для України.