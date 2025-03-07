Замороженные активы РФ — Украина получила первые деньги

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS

В Украину поступили первые 752 млн фунтов от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Их направят на укрепление украинской обороноспособности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 7 марта.

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Шмыгаль рассказал, что сегодня Украина получила 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства будут направлены на укрепление украинской обороноспособности.

По его словам, Украина рассчитывает, что все суверенные активы РФ будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства в будущем.

"Спасибо Правительству Великобритании и нашим партнерам из G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину", — подчеркнул премьер.

Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, недавно Шмыгаль заявил, что цель Украины — конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Также мы писали, что Франция предлагает арестовать замороженные российские активы в Европе. Это один из пунктов европейского мирного плана для Украины.