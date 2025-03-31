Шмигаль повідомив про черговий транш МВФ для України

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету України надійшов новий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про суму у розмірі близько 400 мільйонів доларів.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 31 березня.

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Шмигаль зазначив, що черговий транш Україна отримала після успішного сьомого перегляду програми EFF.

"Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", — розповів він.

Премʼєр подякував Фонду за допомогу та співпрацю, яка підтримує економіку України під час війни.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна повідомили, що цього року їхня країна надає Україні 8 млрд доларів всебічної підтримки.

Раніше лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який дозволить розблокувати 3 млрд євро на військову допомогу Києву.