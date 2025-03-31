Шмигаль повідомив про черговий транш МВФ для України

Україна отримала новий транш від МВФ — Шмигаль назвав суму
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету України надійшов новий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про суму у розмірі близько 400 мільйонів доларів.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у понеділок, 31 березня.
Транш від МВФ для України
Шмигаль зазначив, що черговий транш Україна отримала після успішного сьомого перегляду програми EFF.
"Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів", — розповів він.
Премʼєр подякував Фонду за допомогу та співпрацю, яка підтримує економіку України під час війни.
Нагадаємо, глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна повідомили, що цього року їхня країна надає Україні 8 млрд доларів всебічної підтримки.
Раніше лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, який дозволить розблокувати 3 млрд євро на військову допомогу Києву.
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