Шмыгаль сообщил об очередном транше МВФ для Украины

Украина получила новый транш от МВФ — Шмыгаль назвал сумму
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины поступил новый транш от Международного валютного фонда. Речь идет о сумме в размере около 400 миллионов долларов.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 31 марта.
Транш от МВФ для Украины
Шмыгаль отметил, что очередной транш Украина получила после успешного седьмого пересмотра программы EFF.
"Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов", — рассказал он.
Премьер поблагодарил Фонд за помощь и сотрудничество, которое поддерживает экономику Украины во время войны.
Напомним, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна сообщили, что в этом году их страна предоставляет Украине 8 млрд долларов всесторонней поддержки.
Ранее лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который позволит разблокировать 3 млрд евро на военную помощь Киеву.
Читайте Новини.LIVE!