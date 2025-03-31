Шмыгаль сообщил об очередном транше МВФ для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины поступил новый транш от Международного валютного фонда. Речь идет о сумме в размере около 400 миллионов долларов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в понедельник, 31 марта.

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Транш от МВФ для Украины

Шмыгаль отметил, что очередной транш Украина получила после успешного седьмого пересмотра программы EFF.

"Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов", — рассказал он.

Премьер поблагодарил Фонд за помощь и сотрудничество, которое поддерживает экономику Украины во время войны.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна сообщили, что в этом году их страна предоставляет Украине 8 млрд долларов всесторонней поддержки.

Ранее лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, который позволит разблокировать 3 млрд евро на военную помощь Киеву.