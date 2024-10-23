Транш от МВФ - Шмыгаль рассекретил, на что потратят 1,1 млрд долларов

Украина получила очередной транш от МВФ — какая сумма и на что потратят
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,1 млрд долларов. Средства предоставлены благодаря успешному пятому пересмотру программы Extended Fund Facility (EFF).
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 23 октября.
На что направят средства от МВФ
По словам Шмыгаля, деньги от МВФ будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.
"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступило Украине", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что транш поступил в результате успешного пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) общим объемом в 15,6 млрд долларов.
Глава правительства также поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины и добавил, что уже начата подготовка к следующему пересмотру программы.
Ранее мы сообщали, что обновленный Меморандум Международного валютного фонда после пятого пересмотра программы Extended Fund Facility не содержит никаких обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Также был оптимизирован график траншей на 2025 год.
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