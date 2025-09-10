Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Україна отримала черговий транш від ЄС — про яку суму йдеться

Україна отримала черговий транш від ЄС — про яку суму йдеться

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:29
Україна отримала новий транш від ЄС у межах програми ERA Loans
Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу  €1 млрд у межах програми ERA Loans. Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама
Читайте також:

"Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", — йдеться у дописі.

Свириденко висловила подяку президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

Прем'єрка наголосила, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України.

Куди спрямують кошти

Раніше у Міністерстві фінансів України повідомили, що механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів РФ. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

"Фінансова допомога від Європейського Союзу посилює спроможність України вистояти в умовах повномасштабної війни. Завдяки цим коштам ми можемо стабільно забезпечувати соціальні виплати, утримувати стабільність економіки. Така солідарність партнерів — важливий сигнал довіри до України й інвестиція у нашу спільну безпеку. Вдячний партнерам з ЄС за постійну та вагому підтримку", —  зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві також додали, що Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС.

Раніше ми писали, що Україна отримала від Євросоюзу 4,05 млрд євро. З них 1 млрд євро одержано у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Також ми розповідали, що на 30-му засіданні у форматі "Рамштайн" партнери України підтвердили довгострокову підтримку та оголосили нові масштабні пакети допомоги.

транш Європейський союз фінансова допомога гроші активи
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації