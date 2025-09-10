Україна отримала новий транш від ЄС у межах програми ERA Loans

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу — €1 млрд у межах програми ERA Loans. Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", — йдеться у дописі.

Свириденко висловила подяку президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

Прем'єрка наголосила, що ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України.

Куди спрямують кошти

Раніше у Міністерстві фінансів України повідомили, що механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів РФ. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

"Фінансова допомога від Європейського Союзу посилює спроможність України вистояти в умовах повномасштабної війни. Завдяки цим коштам ми можемо стабільно забезпечувати соціальні виплати, утримувати стабільність економіки. Така солідарність партнерів — важливий сигнал довіри до України й інвестиція у нашу спільну безпеку. Вдячний партнерам з ЄС за постійну та вагому підтримку", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві також додали, що Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС.

