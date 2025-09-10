Украина получила новый транш от ЕС в рамках программы ERA Loans

Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза — €1 млрд в рамках программы ERA Loans. Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", — говорится в заметке.

Свириденко выразила благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непоколебимость.

Премьер подчеркнула, что эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины.

Куда направят средства

Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что механизм ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые обеспечены доходами от замороженных активов РФ. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

"Финансовая помощь от Европейского Союза усиливает способность Украины выстоять в условиях полномасштабной войны. Благодаря этим средствам мы можем стабильно обеспечивать социальные выплаты, удерживать стабильность экономики. Такая солидарность партнеров — важный сигнал доверия к Украине и инвестиция в нашу общую безопасность. Благодарен партнерам из ЕС за постоянную и весомую поддержку", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В ведомстве также добавили, что Европейский Союз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины — 57,5 млрд евро за 3,5 года. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 15,5 млрд евро от ЕС.

