Україна отримала останню допомогу від США за каденції Байдена

Національний банк України. Фото: сайт НБУ

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки один мільярд доларів. Ця сума була забезпечена доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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За словами прем'єра, це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які США готові виділити завдяки використанню заморожених активів Росії у межах ініціативи G7.

"Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна розраховує на конфіскацію і спрямування всіх суверенних російських активів на відновлення населених пунктів.

Скриншот допису Шмигаля

Раніше ми писали, що до останнього пакета військової допомоги за каденції президента США Джо Байдена увійдуть ракети для систем ППО та артилерійські боєприпаси.

Також вчора Україна отримала черговий великий пакет військової допомоги від Німеччини. Він містить перелік сучасного озброєння та обладнання, включно із засобами ППО.

